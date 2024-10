ich liebe kreative Auszeiten, vor allem dann, wenn ich dabei mit Freundinnen und Freunden etwas Ungewöhnliches unternehme. So wie neulich: Ein gemeinsames Zierkürbis-Bemalen stand auf dem Programm. Kein klassisches Schnitzen, keine gruseligen Fratzen, sondern Pinsel, Farben und viel Fantasie.

Während andere den Pinsel für kunterbunte Kunstwerke schwangen – von knalligen Mustern bis hin zu abstrakten Kürbis-Punktionen – wollte ich es zumindest ein bisschen unheimlich angehen lassen. Mein erster Kürbis sollte aussehen wie Frankensteins Monster, mit verschmitzt dreinblickenden Narben und düsteren Grüntönen. Ein anderer bekam kleine Geister verpasst, die ihn umschwirrten. Doch anstatt schauriger Halloween-Stimmung, wurde das Ganze irgendwie... süß.

Die kleinen Geister sahen eher aus, als wollten sie ein Tässchen Tee anbieten, und mein Monster hatte eher den Charme eines Plüschtiers. Trotzdem: Es hat viel Spaß gemacht, und das ist am Ende ja das Wichtigste. Ein bisschen Kürbis, ein bisschen Farbe, gute Freunde – und schon hat man einen perfekten Abend.

Gruselige, aber auch irgendwie süße Grüße sendet Ihnen

Romy Bergmann

Das bringt das Wochenende:

Poetry Slam: Die Landesmeisterschaft im Poetry-Slam beginnt am heutigen Freitag, 11. Oktober, um 19 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Tickets sind nur begrenzt verfügbar und an der Abendkasse erhältlich, falls der Vorverkauf noch Restkarten bietet.

Für Bahnfreunde: An diesem Samstag findet in der Tanzschule Diefert, Albert Schweitzer Straße 16, von 10 bis 14 Uhr die nächste Modellbahntauschbörse statt. Laut den Magdeburger Eisenbahnfreunden wird auf insgesamt mehr als 100 Metern Tischlänge regionale und überregionale Ware rund um das Hobby Modelleisenbahn angeboten. Eintritt kostet für Erwachsene 4 Euro, Kinder 1 Euro.

Shoppen: An diesem Sonnabend, 12. Oktober, steigt der nächste Nachtflohmarkt in den Messehallen in der Tessenowstraße. Von 15 bis 23 Uhr kann ausgiebig gestöbert und gefeilscht werden. Zu den Märkten werden jedes Mal um die 250 Händler erwartet. Der Eintritt kostet regulär 4 Euro bei drei Hallen mit Händlern und 3 Euro bei zwei Hallen. Kinder bis 14 Jahre sind frei.