Magdeburg bietet eine Menge. Das gilt auch für diesen Sonnabend. Unter anderem gibt es um 19.30 Uhr die Premiere für „Kosmos 2“ im Schauspielhaus und Thomas Freitag gastiert um 20 Uhr in der Zwickmühle.

Doch auch stehen diesen Sonnabend und am Sonntag sonst verschlossene Räume offen. Bundesweit findet dieses Wochenende der „Tag der Archive“ statt. In Magdeburg beteiligen sich mehrere Einrichtungen und zeigen den Besuchern ihre Arbeit, aber auch der Öffentlichkeit sonst verborgene Räume und Schätze aus dem Gedächtnis von Stadt und Region.

Landesarchiv: Am Sonnabend bietet das Landesarchiv Sachsen-Anhalt am Hauptstandort Magdeburg in der Brückstraße 2 von 11 bis 16 Uhr eine umfassende Informationsmöglichkeit für Interessierte. Die Dauerausstellung gewährt einen ersten Einblick in die Aufgaben des Landesarchivs, während das Archivkino eine 200-jährige Archivgeschichte präsentiert. Durch mehrere Archivführungen erhalten Besucher Zugang zu normalerweise für die Öffentlichkeit geschlossenen Bereichen wie dem Magazin. Das Rahmenthema „Essen und Trinken“ wird durch Präsentationen ausgewählter Archivalien zu den Themen Wein, Kaffee und Zuckerrüben vertieft.

Archiv der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland: Das Landeskirchenarchiv Magdeburg (seit September 2023: Archiv und Bibliothek der EKM) bietet am 2. März in der Freiherr-vom-Stein-Straße 47 einen Blick hinter die Kulissen. Dort finden sich in der vielfältigen kirchlichen Überlieferung auch Unterlagen zu „Brot und Wein“. Geboten werden Archivführungen und kleine Quellenkunde, eine Schreibwerkstatt für Kinder, eine Einführung in die Arbeit im Archivlesesaal und die Vorstellung des EKM-Bibliotheksprojektes. Geöffnet ist von 11 bis 15 Uhr.

Stadtarchiv: Das Stadtarchiv Magdeburg rückt in der Mittagstraße 16 am Sonnabend von 10 bis 15 Uhr Verborgenes ins Licht. Zu den Angeboten zählen eine Sonderausstellung mit den kaum bekannten Werken eines Volksstimme-Fotografen, die um 10 Uhr eröffnet wird, sowie Führungen um 11, 12, 13 und 14 Uhr durch die Archivmagazine und den sonst nicht zugänglichen historischen Zentrifugensaal der ehemaligen Zuckerfabrik.

Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg: Das Bundesarchiv schließt sich als ein bedeutender Bestandteil des nationalen Gedächtnisses dem Tag der Archive an. Einen Beitrag zum Jahresmotto des Bundesarchivs „Zwei Staaten, ein Land“ aus der Musik- und Kulturszene können Interessierte am Sonntag im Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg in der Georg-Kaiser-Straße 7 erleben. Geöffnet ist von 13 bis 18 Uhr.

Stasi-Akten in Magdeburg. Foto: Martin Rieß

In der DDR war Westmusik überaus beliebt und der SED-Führung ein Dorn im Auge. Peter Maffay und seine Band spielten im Juni 1986 in der Stadthalle in Rostock ihre ersten beiden DDR-Konzerte. Was die DDR-Geheimpolizei alles unternahm, um Musiker und Fans damals zu überwachen, beschreibt der Journalist Thomas Purschke in seinem multimedialen Vortrag „Im Fokus der Stasi: West-Musiker und ihre Ost-Fans“ (15 Uhr).

Sicher findet sich für jeden in einem der Archive ein interessantes Angebot.

Die gute Nachricht

Auch die Landes-Bau-Ausstellung findet das Wochenende über statt. Sie wird Tausende Besucher anlocken. Neben einem Rahmenprogramm und zahlreichen Ständen mit Informationen von der Finanzierung bis zur Sanierung, von der Küche bis zur Terrasse, ein besonderes Angebot für Familien: Laut Veranstalter wird eine Kinderbetreuung für den Nachwuchs angeboten.