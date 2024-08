als Hobbygärtner lernt man unweigerlich mit Enttäuschungen zu leben. In einem Jahr kränkeln die Tomaten, im anderen der Kohl. Irgendetwas ist eigentlich immer – in diesem Jahr aber vieles.

Der Frost im Frühjahr hat so manche Obsternte hinfällig gemacht. Ganze zwei Pfirsiche trug unser Bäumchen. Pflaumen haben wir gerade mal zwei Hände voll. Mirabellen gibt’s keine und auch der Apfelbaum hat uns schon mal reicher beschenkt.

Beim Gemüse sieht’s nicht besser aus. Das meiste ist nimmersatten Nacktschnecken, die dieses Jahr in Massen durch die Gärten schleimen, anheimgefallen. Leider fressen sie all das, was ich auch gern essen würde. Da half auch keine nächtliche Garten-Razzia.

Einzig die Tomaten und Melonen „explodieren“ wie in keinem Jahr zuvor. In Sachen Selbstverpflegung sieht’s daher noch recht einseitig aus. Es gibt Tomaten als Soße, eingelegt, als Salat oder getrocknet. Und was ich aus den zehn Melonen machen kann, ist mir noch ein Rätsel. Glücklicherweise ist das Gartenjahr noch nicht vorbei. Jetzt werden in Sachen Schneckenabwehr die harten Geschütze aufgefahren. Vorbei ist die Zeit des Einschleimens.

Grüße von der Schneckenjagd sendet IhnenKarolin Aertel

Was Magdeburg heute zu bieten hat

Volleyball auf dem Domplatz: Der Domplatz gleicht einer Strandlandschaft mit Volleyballfeldern. Heute steht hier ab 15 Uhr der IG-Innenstadt-Firmencup an. Nach dem Cup, circa ab 20 Uhr kann frei gespielt werden.

Erzählcafé zur Geschichte Salbkes: „Salbke und die Industrie“ ist das Thema des heutigen Erzählcafés im Gröninger Bad (Gröninger Straße 2). Der Einlass beginnt um 14.30 Uhr; Start ist 15 Uhr. Kuchen und Kaffee können vor Ort erworben werden.

Erlebnisstadtführung: Urbane Mythen stehen im Fokus einer Erlebnisstadtführung, die im Rahmen des „Urban Dance Festival 2024“ stattfindet. Die Erzählerin Johanna Wolf lädt zu einem gemeinsamen Spaziergang voller Entdeckungen mit Geschichten ein. Was können wir sehen, hören, spüren, erfahren? Welche Geschichten stecken hinter den Dingen? Treffpunkt der Erlebnisstadtführung ist 10 Uhr auf dem Alten Markt am Goldenen Reiter.

Comedy: Comedian Chris Tall ist heute mit einem neuen Programm in der Getec-Arena (Berliner Chaussee 32) zu Gast. Unter dem Titel "Laugh Stories" lässt Chris Tall ab 20 Uhr seine Zuschauer Stress und Angespanntheit für einige Zeit vergessen, indem er sie in seine persönlichen Geschichten entführt.