Urlaub! Endlich mal abschalten, dachte ich. Stattdessen habe ich genau das Gegenteil getan: Wegen einiger familiärer Termine war ich ständig auf Achse – wortwörtlich. Stundenlanges Sitzen im Auto ist eben nicht ganz das, was Instagram einem als perfekte Auszeit verkaufen will. Kein Strand, kein Cocktail, nur ich, die Autobahn und ein Radio, das nach einer halben Stunde wie ein Kleinkind klingt, das immer denselben Satz wiederholt.

Um die Langeweile zwischen Stau und Baustelle zu überbrücken, habe ich Psychologie-Podcasts gehört. Das Ergebnis: Ich weiß jetzt, dass Gelb im Supermarkt Kauflaune macht, Menschen bei Stress irrational handeln und Hundehalter angeblich glücklicher sind. Besonders nützlich war das im Stau nicht. Statt rational zu bleiben, habe ich dem Typen ohne Blinker vor mir ein psychologisches Profil verpasst: impulsiv, stressgeplagt, vermutlich ohne Hund.

Trotzdem haben die Podcasts mir eines gezeigt: Psychologie ist ein bisschen wie Autofahren. Man versteht die Grundregeln, aber sobald andere Menschen ins Spiel kommen, ist alles nur noch Chaos.

In diesem Sinne: Bleiben Sie entspannt – ob auf der Autobahn oder im Supermarkt!

Ihre Romy Bergmann

Was der Dienstag bringt:

Literatur: Die Literarische Gesellschaft Magdeburg lädt zu ihrer Weihnachtsfeier im Literaturhaus in der Thiemstraße 7 ein. Der Einlass beginnt heute um 16.30 Uhr, der Veranstaltungsbeginn ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Im Rahmen der Feier wird die Magdeburger Lesebühne „Die Höflichen“ auftreten. Diese wurde 2021 gegründet und besteht aus der Musikerin und Autorin Jessica Denecke, die die Abende musikalisch begleitet, der Puppenspielerin und Theaterpädagogin Sandy Gärtner, die oft Elemente des Figurentheaters einbringt, dem Poetryslammer und Journalisten Leonard Schubert, der als Initiator der Lesebühne gilt, sowie dem Kabarettisten und Autoren Lars Johansen.

Advent: Heute lädt Susanne Becker von 14 bis 18 Uhr zu einem vorweihnachtlichen Mediencafé ein. Die Veranstaltung findet in der Freiherr-vom-Stein-Straße 45 statt. „Entdecken Sie weihnachtliche Medien der Stiftung Marburger Medien und lassen Sie sich in eine vorweihnachtliche Stimmung versetzen“, so die Veranstalterin. Sie bietet den Gästen einen Einblick in die Geschichte der Stiftung und erläutert, welches Anliegen mit der Produktion der Medien verbunden ist.

Mitsingen: „Im 14-tägigen Turnus laden Tillmann Staemmler und Dorothea Lübbe krächzige und jauchzende Goldkehlchen an den Tresen in die Xampanyeria um gemeinsam Lieder zu schmettern und Kaltgetränke zu genießen“, heißt es in der Einladung zum Tresenchor, der sich das nächste Mal diesen Dienstag trifft. Der Chor, der vom Theater Magdeburg initiiert wurde, soll den Kneipenkult und das gemeinsame Singen verbinden. Tillmann Staemmler spielt das Klavier, und Dorothea Lübbe schmeißt den Tresen. Das nächste Treffen beginnt heute um 19 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Xampanyeria befindet sich im Breiten Weg 226.