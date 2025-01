Hanna Levy war 33 Jahre alt, als sie von den Nationalsozialisten in den Zug gezwungen wurde. Der Zug, der sie in das Vernichtungslager Auschwitz brachte, wo sich ihre Spur verlor. Sie war so alt wie ich heute bin. Sie hatte noch so viel Leben vor sich.

Hanna Levy wuchs in einer jüdischen Familie auf. Sie wohnte mit ihren Eltern, den Brüdern und der Schwester in Sudenburg, an der Halberstädter Straße 25. Vater und Mutter, Salomon und Sara, betrieben an der „Halber“ 63 ein Wäschegeschäft. Hanna half ihnen, wo immer es ging.

Mit dem antisemitischen Terror der Nazis wurde all dies zunehmend schwierig. Ende 1938 wird den Levys schließlich das Geschäft weggenommen. Sie müssen ihre Wohnung verlassen und werden in ein sogenanntes „Judenhaus“ umquartiert. Dort sterben Salomon und Sara.

Hanna kann noch die Bestattung ihrer Eltern auf dem Israelitischen Friedhof organisieren, ehe sie im Februar 1943 über Berlin nach Auschwitz deportiert wird. Knapp zwei Jahre später – am 27. Januar 1945 – wird das Vernichtungslager von der Roten Armee befreit. An diesem Montag jährt sich dieser Tag zum 80. Mal. An Hanna Levy zu erinnern, bedeutet deshalb auch eine Verpflichtung. Sie heißt „Nie Wieder!“.

