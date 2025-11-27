So wird der Weihnachtsmarkt in der ersten Woche angenommen | Hier könnte ein „Platz der Deutschen Einheit“ entstehen

jedes Jahr erneut wird einem erzählt, dass im Dezember die besinnliche Zeit beginnt. Jedes Jahr falle ich darauf wieder herein. Aber eigentlich weiß ich, dass Weihnachten purer Freizeitstress ist. Plötzlich will jeder auf den Weihnachtsmarkt, lädt zum Kränze-Basteln ein oder will Weihnachtsfilme schauen. Für eine Woche habe ich demnächst frei - ursprünglich war diese Woche dazu gedacht, eine entspannte Woche während der Adventszeit in der Heimat zu verbringen.

Nun ist mein Kalender schon wieder voll: Freundinnen treffen, Geburtstage, ein Konzert, Weihnachtsmarktbesuch mit meiner kleinen Nichte. Auch wenn das alles tolle und schöne Ereignisse sind: Da bleibt kaum Zeit für Besinnlichkeit oder einfach mal auf dem Sofa liegen und Mamas Plätzchen essen. Nebenher muss man ja auch schon ein Auge auf die Geschenke werfen, die man besorgen will. Daher hier eine kleine Erinnerung daran, auch mal einen Tag frei zu lassen, mal eine Einladung auszuschlagen - sonst kann man das alles kaum genießen.

Das hat Magdeburg zu bieten:

Ausstellung: Leere, Form und Material begegnen sich in der Ausstellung "Nichts Nr. 3" von Christian Wiechert. Der Künstler widmet sich in Skulptur, Malerei und Plastik der Frage, wie sich das scheinbar Abwesende sichtbar machen lässt. Die Ausstellung befindet sich in der Galerie in der Sudenburger Feuerwache, Halberstädter Straße 140. Sie ist dienstags und donnerstags von 10 bis 18 Uhr sowie mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr zugänglich.

Magisches Dinner: Maik der Zauberer verbindet beim Magischen Dinner Bühnentricks mit einem Menü, das den Abend strukturiert und Raum für kurze Sequenzen voller Illusionen lässt. Gäste erleben den Ablauf als Wechselspiel zwischen Servieren und Kunstgriffen, bei dem Fingerfertigkeit, überraschende Effekte und spielerische Momente eine Rolle übernehmen. Im Daniels’s in der Werner-Heisenberg-Straße 1 beginnt das Programm heute um 18 Uhr. Geboten wird ein Abend, der Magie und Genuss nebeneinander stellt. Pro Person kostet der Platz 89 Euro. Reservierungen beim Veranstalter.

Musik und Kino: Ein Abend im Zeichen von Billie Eilish rückt ihre Musik und ihre öffentliche Rolle in den Mittelpunkt. Zu Beginn läuft eine Dokumentation, die Einblicke in persönliche Momente, Arbeitsprozesse und künstlerische Entscheidungen gibt und den Blick auf die Entwicklung der Sängerin öffnet. Anschließend füllt ihre Musik den Raum, sodass bis 21 Uhr Klänge und Stimmungen ihrer Songs im Mittelpunkt stehen. Das Oli Magdeburg in der Olvenstedter Straße 25a öffnet am Freitag, 28. November 2025, 17 Uhr. Beginn ist um 18 Uhr.