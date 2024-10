Bauprojekt mitten in der City in der Debatte / Flut-Schutz für diesen Stadtteil

wenn es in der Dämmerung im Laub raschelt – dann ist das nicht selten ein Igel. Erst wenn genügend trockenes Material vorhanden ist, entstehen die verräterischen Geräusche: an der Eisenbahnböschung, im Park, im eigenen Garten.

Dabei mag das Geraschel auch daran erinnern: Die kleinen Kerle haben es nicht leicht. Während wir uns in Kuscheldecken hüllen und uns auf die Couch verziehen, stürzen sich die Igel in ihre Herbstmission: Fett anfressen für den Winterschlaf. Und dann eben ein einigermaßen geschütztes Plätzchen im Laub für den Winterschlaf suchen – dies auch gern mal im raschelnden Laubhaufen. Daher nicht selten des Igels größtes Problem: Die Menschen auch in Magdeburg davon zu überzeugen, dass der wilde Laubhaufen im Garten bleiben darf. Wer also im Herbst einem Igel begegnet, sollte dessen Rascheln als Erinnerung sehen und beim nächsten Einsatz im Garten den Laubbläser im Schuppen lassen. Der Igel und andere Tiere werden es danken.

Mit freundlichen Grüßen, Ihr Martin Rieß

Was in Magdeburg los ist

Das traditionelle Festival „Magdeburg rockt in den Tag der Deutschen Einheit“ findet diesen Mittwoch statt. Beginn ist um 18.30 Uhr in der Festung Mark.

Das Oktoberfest Mückenwiesn wird derzeit in Magdeburg gefeiert. Das Festzelt ist auf dem Messeplatz aufgebaut. Heute ist Mia Julia zu Gast.

Auch interessant: Diese und weitere Veranstaltungstipps gibt es auch online bei der Volksstimme.

Das Kabarett der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a hat das Stück "Kein Verstand in Sicht" wieder aufgenommen. Beginn ist heute um 20 Uhr.

Diesen Mittwoch um 19.30 Uhr präsentieren die Hengstmanns ihren satirischen Monatsrückblick im Kabarett „... nach Hengstmanns“, Breiter Weg 37.

Die gute Nachricht aus Magdeburg

Das gibt’s auch nicht alle Tage: Ein Bauvorhaben wird trotz aller Krisen vom Fachkräftemangel bis hin zu teureren Materialien eher fertig als ursprünglich geplant. Es geht um die TuS-Sporthalle, die derzeit an der Zielitzer Straße gebaut wird. Diese wird, so war während einer Sitzung des Ausschusses für Bildung, Schule und Sport zu erfahren, noch in diesem Jahr fertiggestellt und kann im Anschluss eingerichtet und in Betrieb genommen werden.