2. OKTOber Ausgehen in Magdeburg - Events und Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Musik, Kabarett und Party - dies und mehr sind Themen am Mittwoch, 2.10.2024, in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Events und Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Uwe Kerth rockt in Magdeburg in den Tag der Einheit.

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 2. Oktober 2024, hält Magdeburg ein umfangreiches Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

„Magdeburg rockt in den Tag der Deutschen Einheit“ in der Festung Mark

Das traditionelle Festival „Magdeburg rockt in den Tag der Deutschen Einheit“ findet diesen Mittwoch statt. Für eine stimmungsvolle musikalische Begleitung sorgen sowohl regionale als auch überregionale Künstler in der Festung Mark. Zu den Live-Acts gehören das Duo L.A., bestehend aus den Magdeburger Musikern Charlie Ludwig und Hannes Andratschke (Charlies Crew), sowie Lennocks Light, die Duo-Version der Band mit Michael „Mick“ Langner und Mario Born, unterstützt von Saxofonist Ulli Haase, der als Gründer von Sax’n Anhalt VIP bekannt ist.

Zudem treten der Sänger Arnulf Wenning und die Blues-Legende Jürgen Kerth auf. Jürgen Kerth, der nach einer musikalischen Ausbildung an der Musikschule Erfurt 1971 das Jürgen-Kerth-Quintett gründete, erlangte mit seinem virtuosen Gitarrenspiel und seiner bluesgeprägten Rockmusik überregionale Bekanntheit. Im Laufe der Jahre entwickelte sich die Gruppe, nach dem Tod des Bassisten Roland Michi 1979, zu einem Trio. Neben Blues- und Rockmusik spielte Kerth auch jazzorientierte Instrumentals und veröffentlichte mehrere LPs und Singles, darunter den Sampler „Best of Blues“. 2002 coverte Clueso sein Lied „Nachts unterwegs“, und 2006 erschien die „Blues-Anthologie“.

Um Mitternacht erwartet die Gäste eine Überraschung, gefolgt von einer After-Show-Party, die das Festival abrundet.

„Magdeburg rockt in den Tag der Deutschen Einheit“ beginnt diesen Mittwoch, 2. Oktober, um 18.30 Uhr in der Festung Mark im Hohepfortewall 1.

Mia Julia auf der Magdeburger Mückenwiesn

Das Oktoberfest Mückenwiesn wird derzeit in Magdeburg gefeiert. Das Festzelt ist auf dem Messeplatz aufgebaut.

Der Einlass ins Erdinger-Festzelt beginnt am 2.10. ab 17.00 Uhr. Ab 18.30 Uhr sorgen der Moderator Stefan Tim und die Band D'Moosner für einen stimmungsvollen Start in den Abend auf der Mückenwiesn. Highlight des Abends ist der Live-Act von Mia Julia, der Partyschlagerkönigin aus Mallorca. Mit Hits wie "Ich hab's geliebt", "Wir heben ab" und "Geile Zeit" wird für heiße Stimmung im Zelt gesorgt.

Vortrag über Indien im Magdeburger Pointphoto

Am 2. Oktober 2024 um 19:00 Uhr präsentiert Michael Schumacher im Pointphoto in der Leipziger Straße 45a in Magdeburg, gegenüber der Uniklinik, seinen runderneuerten Vortrag „Indien - Holyland“. Dieser besondere Vortrag wird nur einmal im Jahr 2024 gezeigt.

Schumacher nimmt die Zuschauer mit auf eine faszinierende Reise durch Indien, das für viele ein Traumziel ist. Die Reise beginnt in Delhi und führt über 2000 Kilometer durch Rajasthan, in einem alten Ambassador-Auto. Unterwegs werden beeindruckende Festungen besichtigt, Wüsten auf Kamelen durchquert und Reisen mit der Eisenbahn unternommen. Weitere Highlights sind der Besuch des Taj Mahal, ein Abstecher ins bunte Varanasi am Ganges und schließlich die entspannte Atmosphäre von Goa.

Kein Verstand in Sicht" in der Magdeburger Zwickmühle

Das Kabarett der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a hat das Stück "Kein Verstand in Sicht" wieder aufgenommen. Auf der Bühne stehen Marion Bach, Heike Ronniger sowie abwechselnd Christoph Deckbar und Oliver Voigt. Marion Bach und Heike Ronniger sind mit ihrer Bordkapelle Oliver Vogt und Christoph Deckbar von ihrer satirischen Kreuzfahrt „Mit Volldampf ins Aus“ zurück.

Eben war Deutschland noch das große Vorbild in der Welt - alle wollten so leben wie wir, so lernen wie wir, so arbeiten wie wir, so lachen wie wir. Und plötzlich ist alles anders.

Vorstellungen sind am 2., 12., 17., 18., 24. und 31.10. geplant. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Nachmittagstermine gibt es am 6.10. um 17 Uhr und am 23. und 30.10. um 15 Uhr.

Satirischer Monatsrückblick im "... nach Hengstmanns" in Magdeburg

Diesen Mittwoch um 19.30 Uhr präsentieren die Hengstmanns ihren satirischen Monatsrückblick im Kabarett „... nach Hengstmanns“, Breiter Weg 37.

Mit viel Witz kommentieren sie die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Monats und werfen dabei einen kritischen Blick auf politische und gesellschaftliche Themen.

Naturwissenschaft in Vorträgen: Fossilien auf Bornholm und Rebhühner bei Zerbst

Die Fachgruppe Paläontologie des Museums für Naturkunde, Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73, lädt diesen Mittwoch, 2. Oktober, um 17.30 Uhr zu einem Vortrag über Fossilien von der Insel Bornholm ein. Roland Möhring aus Magdeburg gibt spannende Einblicke in die Entdeckungen und geologischen Besonderheiten der Region.

Zur gleichen Zeit beginnt ein Vortrag der Fachgruppe Ornithologie. Nadine Schubert berichtet über das Rebhuhn-Projekt im Zerbster Ackerland und erläutert die Fortschritte des Schutzprogramms.

Treff für beide Termine ist am Mitarbeitereingang an der Danzstraße.

Bell Book & Candle im Magdeburger Florapark

Bell Book & Candle sind zurück auf der Bühne. Am 2.10. um 14:30 Uhr rocken sie live im Florapark im Olvenstedter Graseweg 37. Im Anschluss gibt es eine exklusive Autogrammstunde.

Die Band gründete sich im Jahr 1994 in Berlin. Am 27. September 2024 erschien das Album "L.O.V.E."

Führung zum Magdeburger Recht

Das Magdeburger Recht ist ein bedeutendes historisches Erbe der europäischen Verfassungs- und Rechtskultur. Über eintausend Städte in Osteuropa, darunter Kiew, Krakau und Vilnius, übernahmen dieses Recht bei ihrer Stadtgründung. Eine zentrale Rolle bei der Entwicklung des Magdeburger Stadtrechts spielte der Magdeburger Schöffenstuhl, der auf Grundlage von Gewohnheitsrecht durch seine richterliche Tätigkeit das Recht prägte. Bemerkenswert ist, dass das Magdeburger Recht keine schriftlich festgelegte Gesetzessammlung war, sondern durch Urteile und Beschlüsse des Schöffenstuhls geformt wurde.

Der Verein "Denkmal Magdeburger Recht" engagiert sich für die Errichtung eines Denkmals in der Stadt und hofft auf die Unterstützung der Bevölkerung. In einer thematischen Führung mit der Juristin und Gästeführerin Ursula Hartmann können Interessierte die Spuren des Magdeburger Rechts in der Stadt seiner Entstehung erkunden. Dabei wird die Bedeutung dieses einzigartigen, jedoch oft in Vergessenheit geratenen Kulturguts verdeutlicht, das in Osteuropa zur Allgemeinbildung zählt und an Universitäten intensiv erforscht wird.

Die Führung beginnt am Alten Rathaus und endet am Kunstwerk des Fährmanns an der Elbuferpromenade. Die Teilnahmegebühr beträgt 9,00 Euro. Veranstalter ist die Volkshochschule, wo der Kurs auch gebucht werden kann.

Kunstpause im Magdeburger Kunstmuseum im Kloster Unser Lieben Frauen

Unter dem Titel „Kunstpause“ finden mittwochs Führungen in einer der Ausstellungen des Kunstmuseums Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 statt. Erläutert werden jeweils ausgewählte Werke.

Die halbstündigen Führungen beginnen um 12.30 Uhr. Das Gebäudeensemble des Museums zählt zu den bedeutendsten romanischen Anlagen in Deutschland.

Textile Kunst von Heidi Groth in der Medizinischen Zentralbibliothek

Die Magdeburger Textilgestalterin Heidi Groth stellt bis 9. Oktober ausgewählte Arbeiten in der Medizinischen Zentralbibliothek der Uni Magdeburg auf dem Campus in der Leipziger Straße 44 aus. Der Eintritt ist frei.

Heidi Groth wurde 1940 in Thüringen geboren. Nach Abschluss der Schule absolvierte sie eine Tischlerlehre, bevor sie von 1959 – 1963 Innenarchitektur an der Fachschule für Angewandte Kunst in Magdeburg studierte.

In den 1970iger Jahren begann sie autodidaktisch kleinere Stickereien zu fertigen. Ihr künstlerisches Schaffen umfasst Applikationen, Patchwork-Wandbehänge, Collagen, Stickereien und Assemblagen. Sie präsentierte ihre Arbeiten schon in zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland. Heidi Groth ist Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler.

Für die aktuelle Ausstellung hat die Künstlerin eine Auswahl ihres Schaffens zusammengestellt.

Ausstellung "Unseres Herrgotts Kanzlei. Bücherschätze aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg" in der Stadtbibliothek

Auf dem Weg zum 500. Jubiläum der Stadtbibliothek werden auf allen Etagen der Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 Schätze aus dem historischen Bestand gezeigt. Die seltenen Bücher stammen aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg.

Von den evangelischen Geistlichen geht eine neue Kultur des familiären Zusammenlebens aus, das "Protestantische Pfarrhaus". Die Großstadt im Einflussgebiet von Wittenberg bringt eine ganze Reihe richtungsweisender Theologen hervor. Das Wirken und die Lebenswege von Reformatoren wie Nikolaus von Amsdorf oder Mathias Flacius Illyricus sind zu entdecken. Zu den geistigen Zentren der Stadt entwickeln sich mit dem protestantischen Bildungsanspruch das Altstädtische Gymnasium, die Ulrichskirche und vor allem die Johanniskirche und unterstreichen das Selbstbewusstsein der Bürger. Schließlich wäre die Reformation kaum ohne die Innovation des Buchdrucks denkbar, von denen einzigartige Frühdrucke seinerzeit berühmter Drucker aus Magdeburg wie Michel Lotter zeugen.

Die Ausstellung "Unseres Herrgotts Kanzlei. Bücherschätze aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg" läuft bis Ende Oktober. Geöffnet hat die Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 montags bis freitags von 10 bis 19 und sonnabends von 10 bis 13 Uhr.

Partys in Magdeburg

Am Vorabend zum Tag der Einheit haben einige Clubs in Madeburg außer der Reihe geöffnet. Hier Ideen zum Ausgehen.

Nachdenker: „Happy Birthday to us“ heißt es am Mittwoch ab 20 Uhr zum zwölfjährigen Bestehen des Lokals in der Olvenstedter Straße 43.

Factory: „Project Magdeburg“ beginnt am Mittwoch um 22 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2. Um an dieser Party teilzunehmen, muss man sich online auf die Gästeliste setzen.

Festung Mark: „Rave them loud!“ ist der Mittwoch ab 22 Uhr in der Festung Mark im Hohefortewall überschrieben. An den Reglern feiern Dr. Motte, Jaykosy, Anija und Sunshine mit.

Insel der Jugend: Auf zwei Floors spielt die Musik am Mittwoch bei „Queer Island“ auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. Beginn ist um 22 Uhr.

Baracke: Wegen des Feiertags diesen Donnerstag hat die Baracke auf dem Campus am Universitätsplatz ihre Oldieparty in der Woche auf Mittwoch verschoben. Beginn ist um 23 Uhr.

Boys’n’Beats: Eine „Captain Morgan Party“ ist am Mittwoch ab 23 Uhr für das Boys’n’Beats in der Liebknechtstraße 89 geplant.

Down Town Club: Am Mittwoch ab 22 Uhr heißt es im Down Town Club im Breiten Weg 227 ab 22 Uhr „Down Town eskaliert“ mit DJ Ex.

Flowerpower: Dienstag bis Sonntag legen im Flowerpower im Breiten Weg 252 DJs auf. Geöffnet hat das Lokal ab 19 Uhr.