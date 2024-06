Sonnig warm, windgeschützt und überdacht – das sind scheinbar die optimalen Bedingungen für einen perfekten Standort einer Tomatenernte.

Auch mein Balkon kann diese erfüllen. Selbst herangezogene Tomatenpflanzen – natürlich nicht von mir – wachsen gerade über sich hinaus. Die ersten Tomaten sind sogar schon zu entdecken. Mal sehen, wann die Harzfeuer- und schwarzen Tomaten endlich soweit sind.

Dann heißt es wieder für mehrere Wochen: Tomatensalat jeden Tag den ganzen Tag, bis man sie nicht mehr sehen kann. Aber ehrlich gesagt: Was gibt es besseres als einen frischen Salat aus eigener Ernte von Balkonien, um diese in der Abendsonne wieder auf dem Balkon mit einem kühlen Getränk zu genießen? Vielleicht ist das der Kreislauf des Lebens.

Ich wünsche einen schönen Donnerstag!

Und denken Sie daran, viel zu trinken bei den heißen Temperaturen.

Ihre Saskia Lohöfer

Das bringt der Donnerstag:

Chor-Konzert: Der Gospelchor "Go(o)d Voices" unter der Leitung von Jihoon Song und der Michael Weiss Jazzband geben ein gemeinsames Konzert in der Buckauer St. Getrauden Kirche in der Schönebecker Straße 117 um 19.30 Uhr. Mit „Oh Happy Day“ treffen Blues, New Orleansjazz und Swing auf Gospelgesang. Der Eintritt ist frei.

Live-Musik: Im Rahmen der Konzertreihe „Magdebands“ treten die Bands Brandkannen und Zolyd auf. Veranstaltungsort ist der Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz 1. Ein Mix aus Punk mit stabilen Beats und Alternative Rock wird von den zwei Bands geboten. Beginn der Konzerte der Magdeburger Bands ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet ab 6 Euro.

Trickfilm-Werkstatt: In der Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 kann ein eigener Trickfilm erstellt werden. Mit Legosteinen und Motivhintergründen entstehen Lego-Landschaften. Anschließend werden mit einer Stop-Motion-App Fotos im Daumenkinoprinzip aufgenommen.Mit Musik und eingesprochenem Text ist der eigene kleine Trickfilm in ca. drei Stunden fertig. Ab 16 Uhr startet der Workshop.