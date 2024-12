die ersten Dezembertage sind wie im Fluge vergangen. Trotz der Regentropfen, die stakkatoartig gegen meine Fensterscheiben prasseln und der Dunkelheit, die gefühlt den ganzen Tag anhält, blicke ich durch das nasse Novembergrau hindurch. Ich sehe es funkeln.

In den Fensterscheiben meiner Nachbarn leuchten Sterne, bringen Schwibbögen Lichterglanz und lassen die ersten Balkon-Tannenbäume den Zauber der Adventszeit erkennen. Und wenn ich draußen mit dem Hund unterwegs bin, dann wird uns der Weg auch spätabends noch erleuchtet. Von dem einen Balkon funkelt es heftig, vom anderen ganz dezent. Ich schaue gern hin. Das Licht lässt mich den Regen vergessen. Und ich denke mir: Gut, dass das alles nicht als Schnee runtergekommen ist. Wobei Flocken ja auch im Dunkeln funkeln ...

Ich wünsche Ihnen einen regenfreien Start in die neue Woche.

Herzlichst, Ihre Sabine Lindenau

Was der Tag bringt

Unterwegs: In der Adventszeit ist mein spezieller Tipp des Tages: Gehen Sie raus, lassen Sie sich vom Funkeln in der Lichterwelt auf dem Domplatz verzaubern. Machen Sie Abstecher zu den Wintermärkten und zum Weihnachtsmarkt. So kommt in der oftmals hektischen Weihnachtszeit kein Stress auf.

Swing: Immer wieder montags trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen – dieses Mal im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56. Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Ab 20.15 Uhr sind dann Training und freies Tanzen angesagt.