Was sich im Allee-Center ändert

heute ist Weltgeschichtentag. An diesem Tag wird jedes Jahr rund um den Globus das freie mündliche Erzählen gefeiert. Erzählen vermittelt Zugang zur Sprache. Das mündliche Geschichtenerzählen ist eine der ältesten Künste der Welt. Früher waren es Minnesänger, Barden und Reisende, die Neuigkeiten, Klatsch oder auch religiöse Inhalte unterhaltsam in alle Welt verteilten.

Gute Nacht-Geschichten sind eine meiner liebsten Kindheitserinnerungen: Mein Bruder und ich kuscheln uns im Schlafanzug unter einer Decke aufs Bett, während meine Mutter uns eine Geschichte erzählt. Heute, inzwischen selbst Mutter, bewundere ich, wie sie es geschafft hat, sich nach einem anstrengenden Tag auch noch eine Geschichte auszudenken.

Der Verein „Siebenmeilenworte“ feiert den Weltgeschichtentag übrigens mit einem Erzählcafé im Lesecafé der Zentralbibliothek. Dabei präsentieren die Erzählerinnen ab 17 Uhr Märchenhaftes rund um das diesjährige Motto „Brücken bauen“.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Mittwoch.

Beste Grüße.

Michaela Schröder

Was der Tag bringt

Lesung: „… und dann waren die Männer weg!“ heißen eine szenische Lesung und in Gespräch zum Thema „Frauen und Industriekultur“ von und mit Herbert Karl von Beesten heute um 19 Uhr im „Einladen“ des Netzwerks freie Kultur am Breiten Weg 30 im Rahmen der Frauen-Aktionstage. Es geht um eine doku-fiktionale Geschichte über Fortführung einer industriellen Lederhandschuhfertigung durch Frauen vor, im und nach dem Zweiten Weltkrieg in der Lederstadt Burg.

Stammtisch: Die Initiative Gründerstadt Magdeburg lädt für heute, 18 Uhr Gründungsinteressierte, Jungunternehmer sowie Start-ups. zum nächsten Gründerstammtisch ein. Die Veranstaltung findet im Innovations- und Gründerzentrum (IGZ) in der Mittagstraße 16 P in Magdeburg statt. Schwerpunkt des Stammtisches wird das Thema „Aktuelle Fördermöglichkeiten für die gewerbliche Wirtschaft“ sein.

Musik: Bei einem Schäferstündchen der musikalischen Art verführt Lara Schäfer ihre Zuhörerschaft mit ihrer warmen, dunklen Stimme heute ab 19 Uhr. Veranstaltungsort ist die „Weinzeit“ in der Himmelreichstraße 2. Die Sängerin erzählt Geschichten von Liebe, Sehnsucht und Leidenschaft, vom Leben und dem Sein – manchmal staubig trocken, manchmal schlüpfrig feucht. Sanfte, dämmrige Songs aus der blauen Stunde gesellen sich zu stürmischem Bluestreiben aus den Untiefen des Lebens. Martin Müller begleitet Lara Schäfers Gesang einfühlsam in seinem charakteristischen Klangbild am Knopfakkordeon.