Der Gang zur Toilette ist in der Zentralbibliothek Magdeburg im Breiten Weg für Erwachsene kostenpflichtig. Das hat seine Gründe.

Magdeburg - Wer in der Zentralbibliothek im Breiten Weg als Erwachsener mal aufs stille Örtchen muss, zahlt in der Regel 50 Cent. „Warum ist das so?“, fragte eine Volksstimme-Leserin die Redaktion. Dafür gibt es einen Grund, wie Maik Hattenhorst, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Stadtbibliothek Magdeburg, auf Volksstimme-Nachfrage mitteilt.

„In der Zentralbibliothek ist eine Gebühr von 50 Cent für die Benutzung des WCs durch Erwachsene erhoben worden, nachdem sich über Jahre hinweg gezeigt hatte, dass eine kostenfreie Nutzung zu anhaltenden Problemen und zusätzlichen Kosten führte“, berichtet Maik Hattenhorst. Fortlaufend wäre es zu Fällen von Vandalismus, groben Verunreinigungen und Diebstählen von Hygieneutensilien gekommen.

„Der fahrlässige Umgang mit dem freien Zugang zur Toilette ging soweit, dass mutwillig Gegenstände in Brand gesetzt oder die Räumlichkeiten zum ausgiebigen Waschen des gesamten Körpers benutzt wurden, wobei in der Regel die gestellte Handseife zum Einsatz kam“, ergänzt er.

Der wiederholte Missbrauch des kostenlosen Services führte zu erhöhten Personal- und Materialkosten und verärgerte das Gros der Kunden, die sich angemessen verhielten. „Zeitweise war das WC unter diesen Umständen zudem nicht verfügbar“, erinnert sich Maik Hattenhorst.

Im Rahmen von Veranstaltungen wie Lesungen oder Führungen besteht auch heute noch die Möglichkeit zur kostenfreien Nutzung des WCs. „In diesen Fällen herrscht schließlich weniger Anonymität und ein höheres Maß an sozialer Kontrolle, so dass kaum Fälle von Fehlverhalten zu beobachten sind“, so der Pressesprecher. Für Kinder ist die Benutzung der Toiletten generell kostenlos.

Auf der Familienetage im ersten Obergeschoss der Zentralbibliothek wird Kindern und Erziehungsberechtigten ein Schlüssel für das WC auf Anfrage ausgehändigt.

Weiterhin kostenfrei ist der Zugang zu einer barrierefreien behindertengerechten Toilette in der Zentralbibliothek, die etwa Rollstuhlfahrer mithilfe eines Euro-WC-Schlüssels benutzen.

Außerdem befindet sich in der Kindertoilette auf der Familienetage ein Wickeltisch, dessen Nutzung ebenfalls kostenfrei ist.