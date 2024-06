wer nach Aktivitäten suchte, hatte mal wieder am Wochenende die Qual der Wahl. Die Saison der Sommerfeste hat begonnen. Die unterschiedlichsten Vereine und Institutionen laden zum gemeinsamen plaudern und Beisammensein ein.

Mittlerweile sind es so viele Feste in Magdeburg, dass man schon den Überblick verlieren kann. Viele haben eine lange Tradition und sind fest im kulturellen Kalender verankert. Es müssen nicht immer die großen und bekannten Feste wie das Kaiser-Otto-Fest oder das Stadtfest sein – auch auf den vielen kleineren Festen in Magdeburg steppt der Bär.

Fröhlich, gesellig und einfach für alle – so lassen sich die Stadtteilfeste beschreiben. Von bunten Aktionen für Kinder über Gastronomie und Musik bis zu Bühnenprogramm, Handwerk, Flohmarkt und mehr. Die Stadtteile Sudenburg, Diesdorf und Neustädter See haben es am Wochenende vorgemacht. Am kommenden Sonnabend wird unter anderem auf dem Werder gefeiert. Da kann man sich am Montag schon auf das Wochenende freuen.

Was der Tag bringt

Gedenken: Magdeburg war ein Brennpunkt der Massenproteste vom 17. Juni 1953 und ein Schauplatz blutiger Auseinandersetzungen. Die Stadt erinnert an diesem Montag an das bedeutende Ereignis der jüngeren Geschichte. Die Landeshauptstadt Magdeburg lädt um 15 Uhr zum Gedenken ein. Mit der Veranstaltung im Moritzhof und in der Gedenkstätte am Moritzplatz wird an die Proteste und Streiks, die verbunden mit politischen und wirtschaftlichen Forderungen als Aufstand des 17. Junis bezeichnet werden, erinnert und der Opfer gedacht.

Tango am Gesellschaftshaus: Mit Blick auf den Klosterbergegarten wird diesen Dienstag ab 18 Uhr auf der Terrasse des Gesellschaftshauses Magdeburg in der Schönebecker Straße 129 Tango getanzt. Getränke und kleine Speisen hält der Hausgastronom des Gesellschaftshauses bereit. Bei schlechtem Wetter findet die Milonga im Foyer statt. Die Veranstaltung ist auch offen für Zuschauer und Tango-Neulinge. Mitglieder des Vereins Tango Argentino „con corazon“ geben gern Hinweise und Anregungen.

Workshop: Wie kann ein dementer Mensch erreicht werden? Janine Freitag, Autorin, Erzählerin und Schreibtherapeutin aus Magdeburg, stellt in ihrem Workshop „Erzählen bei Demenz“ an diesem Montag um 15 Uhr in der Stadtbibliothek, Breiter Weg 109, einen Weg vor, der Angehörigen bei dieser Herausforderung helfen kann.