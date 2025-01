nur noch zwei Tage und es gibt mal wieder Zeugnisse. Bei uns gibt es allem Anschein nach keinen Grund zum Klagen – was erfreulich ist, angesichts der allgemeinen kindlichen Unlust am Unterricht, die hier gerne mal zur Schau getragen wird.

Bei anderen Familien wird das anders sein. Doch wenn bei den Noten eventuell nicht alles rosig aussieht, bringt es aber nichts, mit Taschengeld- oder heutzutage wohl eher Smartphone-Entzug zu drohen. Als wenn dadurch auch nur ein Kind den Satz des Pythagoras besser verstehen würde.

Vielmehr liegt es doch an einem selbst, welche Hilfen gegeben werden können, damit es vielleicht besser läuft. Und selbst wenn: Zensuren sind vieles, aber nicht alles.

Deshalb wird ein wenig Gelassenheit im Umgang mit den schlechteren Exemplaren Eltern und Kind gleichermaßen gut bis sehr gut tun.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Start in den Mittwoch,

Ihr Stefan Harter

Das passiert heute in Magdeburg

Vortrag I: Marleen Hascher, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für demokratische Kultur der Hochschule Magdeburg-Stendal, stellt in der Stadtbibliothek, Breiter Weg 109, Ergebnisse des Forschungsprojekts „Rechtsextremismus in ökologischen Transformationsräumen: Diskursangebote, Resonanzwege und demokratische Alternativen“ vor. Der Vortrag unter der Überschrift „Jugendliche zwischen Klimakrise und rechtsextremer Einflussnahme“ beginnt um 17 Uhr.

Vortrag II: Schiffshebewerke im internationalen Vergleich ist Thema eines Vortrags, den Lothar Tölle, ehemaliger Sachbereichsleiter im Wasserstraßen-Neubauamt Magdeburg, heute um 17.15 Uhr im Haus der Urania, Nicolaiplatz 7, hält. Anhand vieler Bilder werden die Entwicklung, verschiedene Bauarten und Beispiele unserer Zeit gezeigt. Um Anmeldung zur Veranstaltung des Seniorenstudiums der Otto-von-Guericke-Universität unter Telefon 0391/255060 wird gebeten.

Lesung: Die Autorin Cornelia Franz wird heute um 16.30 Uhr zu einer Lesung im Literaturhaus Magdeburg erwartet. Sie liest aus ihrem Buch „Goldene Steine“. Die Veranstaltung bei freiem Eintritt richtet sich an Kinder ab 12 Jahren.

Ausstellung: Eine besondere Ausstellung mit dem Titel „Grundrechte im Licht – ein strahlendes Zeichen für die Werte unserer Gesellschaft“ wird heute ab 17 Uhr im Familienhaus im Park an der Hohepfortestraße 14 eröffnet. Dabei werden die ersten 17 Grundrechtsartikel auf großen, illuminierten Bannern präsentiert. Zudem kann das Gelände mit tragbaren „Grundgesetz-Lichtern“ erkundet werden

Empfang: Die Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt lädt heute zum Neujahrsempfang ein. Im Jahr des 30. Bestehens wird das neue Jahr begrüßt und auf drei Jahrzehnte Engagement in der internationalen Arbeit und im interkulturellen Austausch angestoßen. Der Empfang findet heute von 18 bis 21 Uhr im Einewelthaus, Schellingstraße 3-4, statt. Anmeldungen sind online unter eveeno.com/Agsa-Neujahrsempfang erbeten.

Konzert: Unter dem Titel „Pfade, die sich begegnen“ findet heute ab 20 Uhr ein Konzert mit der Sopranistin Beatriz-Elena Martinez mit lateinamerikanischen und deutschen Werke im Forum Gestaltung, Brandenburger Straße 10.