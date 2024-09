die Seebühne im Elbauenpark ist ja mittlerweile schon das „Wohnzimmer“ für TV-Koch Steffen Henssler. Schließlich zeichnet er hier seit geraumer Zeit sein Sommer-Special für die Show „Grill den Henssler“ auf. Das war auch in diesem Sommer der Fall. Am Sonntag wurde nun die erste Folge aus Magdeburg im Fernsehen gezeigt – und was da zu Beginn kam, ging dem Magdeburger „runter wie Öl“, würde man sagen.

Denn es gab viel Lob. Für die Gastfreundschaft, die dem Fernsehteam stets entgegengebracht wird, für die „bombastische“ Stimmung und einiges mehr. Wieder einmal ist so auf größerer Bühne Werbung für unsere schöne Stadt gemacht worden. Oder wie es ein sportlich sehr erfolgreicher „Magdeburger Junge“, Schwimm-Olympiasieger Lukas Märtens, ausgedrückt hat: für „die schönste Stadt der Welt“.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Tag

Ihr

Ivar Lüthe

Was der Tag bringt

Kunst: Die Magdeburger Stadtverwaltung lädt für den 10. September um 18 Uhr zu einem Vortrag mit Podiumsgespräch über baugebundene Glaskunst in Magdeburg ein. Im Kulturhistorischen Museum in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 werden mögliche Wege zur Bewahrung und zum Schutz von Glaskunst im öffentlichen Raum aufgezeigt und anschließend diskutiert. Interessierte sind herzlich willkommen.

Vortrag: An diesem Dienstag um 18 Uhr lädt die Magdeburger Fachgruppe Entomologie zu ihrem aktuellen Vortrag unter dem Titel „Panguana II: Ergebnisse der Forschungsreise“ ein. Die Veranstaltung findet im Museum für Naturkunde in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 statt, der Zugang erfolgt über den Mitarbeitereingang an der Danzstraße. Holger Breitbarth aus Magdeburg wird über die Ergebnisse einer Forschungsreise nach Panguana berichten. Panguana ist die älteste biologische Forschungsstation in Peru. Sie befindet sich im tropischen Regenwald.