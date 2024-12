„alt wie ein Baum möchte ich werden …“, sangen die Puhdys so erfolgreich. Gestern durften wir einen schönen 85. Geburtstag in der Familie feiern.

Gern schreibe ich zum Präsent auch ein paar persönliche Zeilen in eine Geburtstagskarte. Das gestaltete sich schwieriger als gedacht. Denn: Geburtstagskarten gab es an den Ständen, wo ich schaute, jede Menge, nur: keine mit 85 oder älter. Beim 80. Wiegenfeste war Schluss mit dem Kartengruß.

Glückwunsch zur Geburt, zur Taufe, zur Fahrerlaubnis, zum Abi, zum 18., 50., 60. und so weiter, aber keine 85 oder darüber! Ich hatte schon die „80er“-Karte in der Hand und überlegt, ob ich die „5“ da elegant drüber male, aber das ist ja nun auch nicht die feine englische Art. Und die neutralen Karten fand ich langweilig.

Woran liegt’s nun? Fällt den Grußkartenschreibern nichts für das Goldene Zeitalter der über 80-Jährigen ein? Das wäre traurig, dabei wissen wir doch, dass die Lebenserwartung (zum Glück) immer weiter steigt.

In diesem Sinne an alle Geburtstagskinder des heutigen Nikolaustages – von null aufwärts: Alt wie ein Baum mögen Sie werden – und das bei bester Gesundheit!

Herzliche Grüße für heute, Ihre Jana Heute

Was der Tag bringt

Weihnachtsmärkte: Das Wochenende naht - Lust auf einen Weihnachtsmarktbesuch zum Start? Die Auswahl ist groß. Beispiele: Der Magdeburger Weihnachtsmarkt auf dem Alten Markt lädt von 11 bis 23 Uhr zum Stöbern und Schlemmen ein, auf der Freifläche Am Blauen Bock gibt's den Weihnachtsmarkt im Stil der 1920er-Jahre von 12 bis 21 Uhr, am Lessingplatz wartet der Kiez-Weihnachtsmarkt von 16 bis 21 Uhr und an der Schweizer Milchkuranstalt am Schleinufer hofft „De Wiehnachtmärt“ von 14 bis 23 Uhr auf zahlreiche Besucher. Zudem öffnet in der Festung Mark am Hohepfortewall Luises WinterGarten um 16 Uhr. Und die Lichterwelt strahlt eh mit tollen Elementen in der Dunkelheit. Viel Spaß?

Musikalisches: Das Vokalensemble „InTAKT“ gibt um 18.30 Uhr im Gartensaal des Magdeburger Gesellschaftshauses in der Schönebecker Straße 129 ein Adventskonzert. Unter der Leitung von Mario Hübner und mit Johanna Heinemann am Klavier werden traditionelle und internationale Weihnachtslieder präsentiert.

Für Familien: Tipp 1: Scrooge – Eine Geistergeschichte zum Weihnachtsfest von Pierre Schäfer nach Charles Dickens (ab 10 Jahre) ist im Magdeburger Puppentheater an der Warschauer Straße 25 zu erleben. Vorstellungen gibt es um 10.30 und 18 Uhr. Tipp 2: Weihnachten mit der kleinen Dame, eine szenische Weihnachtsgeschichtenlesung der TheaterGärtnerei mit Koffer, Chamäleon und kleiner Dame (ab 4 Jahre), gibt es im Literaturhaus, Thiemstr. 7, um 15 Uhr.