Vandalismus an diesem Ausflugspunkt / Neues vom Brückenumfeld

Sind Sie denn noch bei der Volksstimme? Die Frage meines besorgten Nachbarn konnte ich am Wochenende bejahen.

Denn in den vergangenen Wochen habe ich die Arbeit der Kollegen quasi nur von der Seitenlinie beobachten können. Nach der unfreiwilligen Zwangspause bin ich nun aber wieder voller Tatendrang an die Tastatur zurückgekehrt und freue mich auf viele neue spannende Geschichten, die in Magdeburg hinter jeder Straßenecke lauern.

Dort hat ein neues Restaurant aufgemacht, an einer anderen Stelle schließt die Kultkneipe. Dackel rennen bald um die Wette und beim Dom gibt es auch immer Neues.

Und wenn Sie auch noch etwas haben, was unbedingt mal in die Zeitung sollte, melden Sie sich gern bei mir: stefan.harter@volksstimme.de. Der Notizblock liegt wieder bereit.

In diesem Sinne wünsche ich Innen einen schönen Dienstag,

Ihr Stefan Harter

Das passiert heute in Magdeburg

Hochwasser: Die Gierseilfähre in Westerhüsen kann aktuell wegen des hohen Pegelstands der Elbe nicht übersetzen. Das teilen die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) mit. Die Fähre in Buckau, die zum Stadtpark übersetzt, kann aktuell aber noch fahren.

Kultur: In Olvenstedt sind heute die Kinderkulturtage vor Ort. Von 15 bis 18 Uhr öffnet der „Brett-Spiel-Platz“ auf Olven 1. Unter anderem gibt es ein Rollenspiel mit Kostümen, verschiedene Spielaktionen der Kita Valentin sowie eine „magische Spielwelt“, die vom Bauspielplatz angeboten wird.

Kunst: Zwei Vernissagen werden am heutigen Dienstag für alle Kunstfreunde angeboten. „Gegendagegen“ mit Malerei und Grafik von Karl Anton wird um 19 Uhr in der Galerie Himmelreich, Breiter Weg 213b, eröffnet. „Glanz des Alters“ heißt eine Ausstellung mit Fotografien, die von 14 bis 16 Uhr im ASZ Sudenburg, Halberstädter Straße 115, vorgestellt wird.

Treff: Das Nachbarschaftszentrum des Vereins Neue Wege, Othrichstraße 30, öffnet ab sofort wieder sein Terrassencafé. Immer dienstags von 13 bis 15.30 Uhr gibt es dort Kaffee und Kuchen in der sogenannten „Generationen.Oase“.