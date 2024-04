Zirkuskasse weg - so reagieren die Magdeburger / Neue Café am Start

Bahnhöfe sind nicht nur Orte zu spät kommender Züge oder verlorener Koffer, sondern auch Plätze der großen Emotionen. So manches Tränchen rinnt hier und da schon mal die Wange runter bei Abschied oder Wiedersehen. Unser Hauptbahnhof dürfte da seit seiner Eröffnung vor 151 Jahren bereits einige Dramen erlebt haben - und ist dabei genauso im Wandel wie die Reisenden selbst samt Anekdoten.

Blick auf das Display im Hauptbahnhof. Darunter befand sich einst der Blumenladen, der zum Namen "Blumenhalle" inspirierte. Rainer Schweingel

Eine davon ist - oder besser - war die Blumenhalle. Direkt unterm heutigen Riesendisplay der Haupthalle gab es einst jahrzehntelang einen Blumenladen – im Volksmund „Blumenhalle“ – genannt. Und so wurde der zentrale Ort nicht nur Mekka für Blumenfreunde, sondern für Reisende mit Verabredung. „Wie sehen uns dann morgen an der Blumenhalle“, hieß es stets unter vielen reisefreudigen Magdeburgern. Der Blumenladen ist längst verschwunden.

Ach ja: Und wer unbedingt einen Kult-Treffpunkt sucht, der verabredet sich doch einfach an der „Meckes-Uhr“ an der Ecke Breiter Weg/Reuterallee. Die hat eine ebenso wichtige Bedeutung wie einst die „Blumenhalle“ - auch wenn es Namensgeber McDonald’s dort längst nicht mehr gibt. Aber das ist eine andere Geschichte.

Also, verpassen Sie sich nicht, falls Sie heute - wo auch immer - verabredet sind.

Einen schönen Tag wünscht

Rainer Schweingel

Tagestipps

Freizeit: Die nächste Führung unter dem Titel „Check den Hassel“ beginnt heute um 19 Uhr. Herbert Beesten nimmt die Besucher mit auf einen Rundgang um den Hasselbachplatz mit zu Anliegern. Ihre Geschichen und ihre Kunst lassen die Besucher in die Vielfalt des Viertels eintauchen, das auch mit einer großen Baustelle einen Ausflug lohnt. Mit Blick auf das Wetter sagt Beesten: „Ein großer Teil der Führung findet in geschlossenen Räumen statt.“ Treffpunkt ist am Hasselbachplatz, Ecke Liebigstraße. Weitere Termine sind ebenfalls um 19 Uhr am 15. Mai, 12. Juni und am 3. und 17. Juli sowie um 15 Uhr am 20. April, 4. Mai, 1. und 22. Juni. Die Rundgänge dauern rund anderthalb Stunden. Weitere Infos per E-Mail an Herb@HerbertBeesten.de oder telefonisch unter 0152/26 06 11 79.

Bus & Bahn: Bitte dran denken: Noch voraussichtlich bis morgen ist die Straßenbahnhaltestelle am Hauptbahnhof/Kölner Platz in Fahrtrichtung Innenstadt/City Carré um etwa 50 Meter nach vorn verlegt. Die Ersatzhaltestelle ist barrierefrei. In Fahrtrichtung Olvenstedt und Diesdorf gibt es keine Änderungen. Grund für die Verlegung sind Arbeiten an den Straßenbahnschienen. Hier wird ein neuer Fugenverguss eingebracht.