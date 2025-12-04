Können Sie sich folgendes Szenario vorstellen? Bei Stau auf der Autobahn gibt es Entschädigung für die geplagten Autofahrer.

Kommt demnächst wirklich. Leider nicht bei uns, sondern in Italien. Wer ab kommendem Sommer wegen einer Baustelle länger als zehn Minuten im Stau steht, bekommt Geld zurück. Okay, im Unterschied zu Deutschland zahlt man in Italien Maut für die Schnellstraße. Aber bald eben nur noch, wenn die Straße wirklich schnell ist. Die Rückerstattung erfolgt, wie die Bezahlung auch, unkompliziert per App.

In Deutschland wäre die zuständige Autobahn-GmbH des Bundes bei einer ähnlichen Regelung wahrscheinlich innerhalb weniger Wochen pleite. Das ist vermutlich der Grund, weshalb bei uns die Benutzung der Autobahnen weiterhin gratis ist. Viel mehr ist das Pünktlichkeitserlebnis, sagen Fernpendler und Urlaubstour-Geplagte, auch nicht wert.

Noch diese Anmerkung: Gratis ist die Autobahn-Benutzung in Deutschland natürlich nicht. Bau, Instandhaltung inklusive stauprägender Baustellen werden vom Steuerzahler über einen großen Topf finanziert. Rückerstattungen nicht vorgesehen.