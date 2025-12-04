Ihr Debüt in der Bundesliga und Champions League gab Florentine Rosemann bereits. Jetzt erhält das Talent den ersten Profi-Vertrag beim deutschen Pokalsieger Dresdner SC.

Dresden - Volleyball-Bundesligist Dresdner SC setzt weiter auf den eigenen Nachwuchs. Wie der deutsche Pokalsieger und Champions-League-Teilnehmer an diesem Donnerstag mitteilte, erhält Mittelblockerin Florentine Rosemann jetzt ihren ersten Profi-Vertrag. Die 18-Jährige unterschreibt einen Kontrakt für die kommenden zwei Jahre.

Die gebürtige Dresdnerin wurde an der hauseigenen Talenteschmiede des VC Olympia Dresden ausgebildet und rückte mit einem Doppelspielrecht bereits zu Beginn dieser Saison in den Erstliga-Kader. Ihren ersten offiziellen Einsatz feierte sie im Bundesliga-Spiel gegen Allianz MTV Stuttgart. Inzwischen gab das Talent auch ihren Einstand in der Champions League, stand in den beiden Spielen gegen die polnische Vertretung von Lodz und gegen das italienische Spitzenteam aus Conegliano in der Stammformation.

International machte Rosemann ebenfalls auf sich aufmerksam: Bei den European Championships der U17 im Jahr 2023 wurde sie als beste Angreiferin ausgezeichnet. DSC-Trainer Alexander Waibl erklärte: „Florentine bringt alles mit, was nötig ist, um eine richtig gute Mittelblockerin zu sein. Sie ist physisch sehr präsent und hat nicht nur im Block, sondern auch im Angriff großes Potenzial.“