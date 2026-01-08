Die angekündigte Schließung des Zalando-Logistikzentrums in Erfurt hat auch Thüringens Wirtschaftsministerin Boos-John kalt erwischt. Sie will soziale Lösungen - und ein Gespräch mit dem Unternehmen.

Ministerin Boos-John hat nach der angekündigten Schließung des Zalando-Logistikzentrums in Erfurt ein Gespräch mit dem Unternehmen und der Stadt angekündigt. (Archivbild)

Erfurt - Thüringens Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) sieht in der angekündigten Schließung des Zalando-Zentrums in Erfurt mit rund 2.800 Beschäftigten einen herben Rückschlag für den Logistik-Standort. Das Land stehe an der Seite der Beschäftigten, versicherte die Ministerin. Vom Unternehmen erwarte sie „sozialverträgliche Übergangslösungen und eine Unterstützung bei der Suche nach Beschäftigungsalternativen“.

Boos-John wurde nach eigenen Angaben von der Nachricht der Schließung „völlig überrascht“. „Dass wir hier vor vollendete Tatsachen gestellt worden sind, ist absolut unüblich und ganz sicher kein guter Stil“, so die Ministerin.

Für den morgigen Freitag kündigte die Ministerin kurzfristig ein Gespräch mit Zalando und der Stadt Erfurt an. Dabei solle es auch um Alternativen oder Folgelösungen für den Standort gehen. Sie verwies darauf, dass andere Logistiker in Thüringen weiter auf Wachstumskurs seien und Mitarbeiter suchten.