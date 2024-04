Kienbaum - Lucas Kochan wird die Turn-Europameisterschaft wegen eines Kreuzbandrisses verpassen. Der 23-Jährige zog sich die Knieverletzung wenige Tage nach der Nominierung durch Cheftrainer Valeri Belenki im Trainingslager in Kienbaum bei der Landung am Sprung zu, wie der Deutsche Turner-Bund am Dienstag mitteilte. „Es ist bitter, ich war sehr gut drauf und habe mich auf die EM-Teilnahme gefreut“, sagte Kochan, dem nun eine lange Zwangspause droht. „Ich habe die Verletzung zunächst nicht als so schlimm empfunden und wollte sogar weiter trainieren. Jetzt ist klar, dass weder die EM noch Olympia für mich infrage kommen.“

Durch den Ausfall des Cottbusers rückt der bisherige Einzelstarter Milan Hosseini von der TG Böckingen ins deutsche Team für die Titelkämpfe im italienischen Rimini auf. Den freigewordenen Platz im Einzel übernimmt der 18 Jahre alte EM-Debütant Gabriel Eichhorn vom MTV Stuttgart.