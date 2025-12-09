Ein 18-Jähriger kracht in Hesel aus bisher ungeklärten Gründen mit seinem Auto gegen einen Baum. Der Fahrer und seine drei Beifahrer verletzen sich dabei schwer.

Hesel - Bei einem Autounfall im Landkreis Leer sind vier junge Menschen schwer verletzt worden. Ein Fahranfänger sei in Hesel mit einem Auto aus bisher ungeklärten Gründen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht, teilte die Polizei mit.

Der 18 Jahre alte Fahrer, eine 20 Jahre alte Beifahrerin und zwei weitere Beifahrer im Alter von 17 und 18 Jahren seien bei dem Aufprall schwer verletzt worden. Sie wurden von Rettungskräften in naheliegende Krankenhäuser gebracht. Nach Polizeiangaben schwebt keine der Personen in Lebensgefahr. Die Straße wurde während des Einsatzes gesperrt.