Nach einem Unfall im Landkreis Grafschaft Bentheim alarmiert das Telefon automatisch die Behörden. Was ist passiert?

Feuerwehr und Rettungskräfte verhinderten Schlimmeres, nachdem ein Wagen in Hoogstede gegen einen Baum geprallt und in Brand geraten war. (Symbolbild)

Hoogstede - Ein 22-Jähriger ist in Hoogstede (Landkreis Grafschaft Bentheim) bei einem schweren Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt worden. Der junge Mann kam nach Angaben der Polizei am frühen Morgen aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab, überfuhr einen Grünstreifen und den angrenzenden Radweg und prallte anschließend frontal gegen einen Baum. Der Motorraum des Wagens geriet in Brand.

Das Notrufsystem seines Telefons alarmierte nach dem Aufprall automatisch die Behörden. Rettungskräfte brachten den Fahrer nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz und löschte den Brand. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.