Feuerwehr rettet Pferd aus 1,50 Meter tiefem Pool

Rommerskirchen - Mit einem Radlader und speziellem Hebegeschirr hat die Feuerwehr in Rommerskirchen (Rhein-Kreis Neuss) ein Pferd aus einem Pool gerettet. Das Tier hatte sich am Dienstagabend losgerissen, als seine Besitzerin es von der Koppel in den Stall führen wollte, sagte eine Gemeindesprecherin am Mittwoch. Daraufhin sei es in den 1,50 Meter tiefen Pool gestürzt. Zunächst pumpten Einsatzkräfte das Wasser aus dem Becken und bauten mit Holzpaletten eine Treppe für das Pferd.

Weil es diese aber nicht betreten wollte, hob die Feuerwehr das Tier mit einem Hebegeschirr aus dem Pool. Dem Pferd gehe es körperlich soweit gut, sagte die Sprecherin. Auch ein Tierarzt war neben der 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Zuvor hatten Medien berichtet.