Vereiste Wege, ein Sturz und dann der Rettungshubschrauber: Wie eine 72-Jährige im Zschonergrund aus ihrer Notlage befreit wird.

Dresden - Eine verletzte Wanderin ist im Zschonergrund bei Dresden mit einem Hubschrauber gerettet und in ein Krankenhaus geflogen worden. Laut Feuerwehr war die 72-Jährige am Donnerstag auf vereistem Untergrund gestürzt und hatte sich dabei das Sprunggelenk gebrochen. Den Notruf wählte demnach der Ehemann. Eine Luftrettung sei aufgrund des vereisten und schwer zugänglichen Geländes angefordert worden.