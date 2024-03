Am Montag überprüfen drei Kontrolleure die Fahrkarten in der U8. Ein Fahrgast konnte keinen Fahrschein vorlegen - und wurde handgreiflich.

Berlin - Ein U-Bahn-Fahrgast soll einer Fahrkartenkontrolleurin in Berlin-Gesundbrunnen ins Gesicht geschlagen und ihr in den Arm gebissen haben. Eine ärztliche Behandlung der leicht verletzten 43-Jährigen war nach der Attacke am Montagnachmittag vor Ort nicht nötig, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Laut Polizei wollte die Frau mit zwei Kollegen in einem Zug der U8 den Fahrschein eines 26-Jährigen kontrollieren. Da dieser kein Ticket vorlegen konnte, stiegen die Kontrolleure und der Fahrgast am U-Bahnhof Gesundbrunnen aus. Dort soll es zu dem Angriff gekommen sein. Die Kontrolleure hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest.