Ein Jugendlicher gerät mit einem Mann in Nordhausen in Streit. Dann zückt er ein Messer.

Nordhausen - Ein Jugendlicher hat in Nordhausen nach Angaben der Polizei einen Mann mit einem Messer angegriffen und im Gesicht verletzt. Die beiden seien gestern Abend aus noch unbekannten Gründen in Streit geraten, sagte ein Polizeisprecher. Dann sei der Jugendliche auf den Mann losgegangen und habe ihm Schnittverletzungen im Gesicht zugefügt. Die Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich, sagte der Sprecher.

Der Jugendliche, dessen Alter die Polizei nicht mitteilte, wurde festgenommen. Später sei er an seine Erziehungsberechtigten übergeben worden. Zuvor hatten die Funke Medien Thüringen berichtet.