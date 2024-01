Oberhof/Berlin - Nach den Weltspielen 2023 in Berlin werden auch die nationalen Winterspiele der Special Olympics durch eine große Medienallianz in die Öffentlichkeit getragen. Wie in Berlin werden elf Medienanstalten von den Wettbewerben der geistig und mehrfach Behinderten vom 29. Januar bis zum 2. Februar sowie von Eröffnungs- und Abschlussfeier in Thüringen berichten, wie Special Olympics Deutschland (SOD) am Mittwoch mitteilte. Bei den nationalen Winterspielen werden 900 Athleten und Unified-Partner an den insgesamt zehn Wintersportwettbewerben teilnehmen. In den fünf Tagen in Erfurt, Oberhof und Weimar können sich die Sportler für die Winterweltspiele der Special Olympics 2025 in Turin qualifizieren.

„Wir freuen uns sehr, dass wir diese einzigartige Allianz in Thüringen fortführen werden“, sagte Carsten Schmidt, SOD-Vizepräsident Marketing, Kommunikation und Digitalisierung, „unser Dank gilt den Partnern der Medienallianz, die durch ihre umfangreiche Medienarbeit bei den Weltspielen zum inklusiven Sommermärchen beigetragen haben. Der Erfolg von Berlin 2023 beim Publikum hat gezeigt, dass Sport von Menschen mit Beeinträchtigung kein Randthema ist, sondern gewünscht und gefeiert wurde.“ Durch die Fortsetzung der Medienallianz, zu der Dyn und Sportdeutschland.TV zugestoßen sind, sollen Barrieren im Kopf abgebaut sowie die Inklusion in Deutschland weiter vorangebracht werden.