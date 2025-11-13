Jede zweite neue Lehrkraft in Sachsen-Anhalt ist Seiteneinsteiger. Manche ziehen sich rasch wieder zurück. Das Land plant nun mehr Unterstützung und feste Studientage für den Einstieg.

Magdeburg - Seiteneinsteiger im Lehrerberuf sollen mehr Unterstützung in Sachsen-Anhalt erhalten. Die Begleitung im ersten Jahr solle verstärkt werden, sagte Bildungsminister Jan Riedel (CDU) im Landtag in Magdeburg. So sind etwa feste Studientage geplant, um pädagogische Fortbildungen und Beratungen durchzuführen.

Riedel räumte ein, dass Seiteneinsteiger vermehrt auf die Behörden zukämen und ihre Unzufriedenheit deutlich machten. Etwa ein Drittel der Seiteneinsteiger steige im ersten Jahr wieder aus dem Schuldienst aus, sagte der Bildungsminister. Es gebe zwar bereits verschiedenste Maßnahmen, so Riedel. Doch es bestehe Optimierungsbedarf, man sei mit dem Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung im Gespräch.

Etwa die Hälfte der Lehrkräfte, die das Land aktuell einstellt, haben kein klassisches Lehramtsstudium absolviert. Sie üben den Lehrerberuf als Seiteneinsteiger aus. „Wir werden sie noch über lange Zeit brauchen“, sagte der CDU-Politiker.