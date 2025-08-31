Eine Gruppe feiert in einer Kleingartenanlage. Doch die Musik ist einem Nachbarn zu laut - er greift zu drastischen Mitteln.

Mühlhausen - Weil ihm die Musik seiner Nachbarn zu laut war, hat ein 50-Jähriger in Mühlhausen mit einer Softairwaffe geschossen. Der Mann habe sich zuvor bei einer Gruppe in einer Kleingartenanlage am Stadtrand über zu laute Musik beschwert, hieß es von der Polizei. Als die Feiernden die Musik nicht leiser gestellt hätten, habe er mit der Waffe auf das Nachbargrundstück geschossen.

Im Anschluss kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihm und zwei 43-Jährigen. Alle drei wurden leicht verletzt und mussten in einem Rettungswagen behandelt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen wechselseitiger Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz. Softairwaffen sind Druckluftwaffen, die aber in der Regel keine lebensgefährlichen Verletzungen hervorrufen können.