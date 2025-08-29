Fußball-Landesklasse 1: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber Burger BC 08 I vor 178 Zuschauern gegen den SV 51 Langenapel mit einem überlegenen 6:0 (3:0) durch.

Burg/MTU. Sechsmal hat der Burger BC 08 I am Freitag gegen die Rivalen aus Langenapel eingenetzt. 6:0 (3:0) für die Burger.

Denis Neumann traf für den Burger BC 08 I in Spielminute 19 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Burger legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Eddie Siebert der Torschütze (23.).

23. Minute: Burger BC 08 I liegt mit 2:0 vorne

Die Burger schafften es, nochmal zu erhöhen. Marc-Andre Jürgen versenkte den Ball in der 42. Minute. Zu all dem Jammer lenkte der Salzwedeler den Ball in der 60. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Erik Teege versenkte den Ball in Spielminute 74 per Strafstoß. Spielstand 5:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

Bereits zwei Spielminuten darauf konnte Teege (Burg) den Ball erneut über die Linie bringen (76.). Mit 6:0 gingen die Burger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – SV 51 Langenapel

Burger BC 08 I: Klötzer – Wehrmann (68. Rusche), Jürgen, Thiede (59. Teege), Ulrich (46. Kersten), Siebert, Saage (59. Bartel), Schlitte (59. Wegner), Grisgraber, Engel, Neumann

SV 51 Langenapel: Schmidt – Meyer, Roese, Bromann (46. Afanasew), Neuling (70. Scholze), Steding, Schulz (64. Stolz), Scheuner, Roloff (74. Hahn), Atah (58. Glaetzer), Peters

Tore: 1:0 Denis Neumann (19.), 2:0 Eddie Siebert (23.), 3:0 Marc-Andre Jürgen (42.), 4:0 Fabian Meyer (60.), 5:0 Erik Teege (74.), 6:0 Erik Teege (76.); Schiedsrichter: Felix Boin (Dannigkow); Assistenten: Patrick Arndt, Nick Seydlitz; Zuschauer: 178