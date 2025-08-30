Fußball-Verbandsliga: Der Heimbonus half dem SV 1890 Westerhausen am Samstag nicht, als er sich vor 87 Zuschauern mit 1:4 (1:1) gegen den SV Eintracht Emseloh geschlagen geben musste.

Thale/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Gastgeber aus Westerhausen eine Niederlage gegen den SV Eintracht Emseloh schlucken. 1:4 (1:1) gingen die Mannschaften vom Platz.

Pranav Girish Kale (SV 1890 Westerhausen) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 36, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1890 Westerhausen kassierte einmal Gelb (42.). Das Gegentor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Jihad Tarek Aljindo den Ball ins Netz (43.).

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Emselohs Philipp Stache konnte seinem Team in Minute 49 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Westerhausen. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 16 (76.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Emseloh.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

Unmittelbar darauf gelang es Stache, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:4 auszubauen (78.).

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – SV Eintracht Emseloh

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Gönülcan (73. Brahmann), Rodrigues Lima Filho (54. Weickert), Stridde, Dantas Caldas, Gomes Paranagua, Masur, Miranda Conceicao (74. Rojas Peredes), Eckert (54. Masaka), Lehmann, Kale

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Shevtsov, Mukhoid, Aljindo, Polívka, Aljindo, Vrba (60. Petrai), Cibulka, Stache (83. Citaku), Schüt (80. Heimur), Bozhok

Tore: 1:0 Pranav Girish Kale (36.), 1:1 Jihad Tarek Aljindo (43.), 1:2 Philipp Stache (49.), 1:3 Philipp Stache (76.), 1:4 Philipp Stache (78.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Marcel Meier, Henry Schmidt; Zuschauer: 87