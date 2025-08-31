Ein 2:2 (0:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Dessau 05 und SG Rot-Weiß Thalheim am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Begegnung von SV Dessau 05 und SG Rot-Weiß Thalheim endet mit Remis 2:2

Dessau-Roßlau/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Dessau 05 und die SG Rot-Weiß Thalheim ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Gäste (21.). Es waren bereits 32 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Maurice May für Thalheim traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Bitterfeld-Wolfener konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Niklas Mieth der Torschütze (54.).

SV Dessau 05 Kopf an Kopf mit SG Rot-Weiß Thalheim – 1:1 in Minute 54

Unentschieden. Dessaus Elia Miro Friebe konnte seinem Team in Minute 56 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Dessau 05 kassierte einmal Gelb.

Nur zwei Minuten vor Spielende gelang es Luca Finn Prielipp, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Bitterfeld-Wolfener zu erreichen (88.). Der SV Dessau 05 rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – SG Rot-Weiß Thalheim

SV Dessau 05: Becker – Friebe, Sparfeld, Schultz (54. Erdmann), Mieth, Pratsch (73. Schmitkamp), Girke (54. Werthmann), Pälchen (70. Lübke), Biriuk (54. Baumgart), Zoblofsky, Barabasch

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Prielipp, Schinkel (77. Bakkush), Kuras, Sonco, Schmökel, Kunyk, Moroz (90. Hoffmann), Wróblewski (52. Yaghobi), Seniura, May

Tore: 0:1 Maurice May (32.), 1:1 Niklas Mieth (54.), 2:1 Elia Miro Friebe (56.), 2:2 Luca Finn Prielipp (88.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Benjamin Petri, Andreas Pak; Zuschauer: 270