Blick auf eine überflutete Straße zum Ortsteil Jeversen am Fluss Aller im Landkreis Celle.

Hannover - Niedersachsens Landtag hat einem Nachtragshaushalt in Höhe von rund 110 Millionen Euro für die Hochwasser-Hilfen beschlossen. Die beiden Regierungsfraktionen SPD und Grüne sowie die Oppositionsfraktion CDU stimmten am Mittwoch dafür, die AfD enthielt sich. Es sei wichtig, schnellstmöglich Handlungsfähigkeit zu zeigen, sagte Kultusministerin Julia Willie Hamburg in Vertretung für den erkrankten Finanzminister Gerald Heere (beide Grüne).

Mit dem Geld sollen beispielsweise Schäden an der Infrastruktur bezahlt werden sowie Einsatzkosten. Ebenfalls ist Geld für zusätzliche Maßnahmen für den Hochwasserschutz vorgesehen. Für den Nachtragshaushalt ist keine Kreditaufnahme notwendig. Finanziert wird er laut Ministerium über eine Entnahme aus der Konjunkturbereinigungsrücklage. Eine Ausnahme der Schuldenbremse ist damit nicht notwendig.

Anfang Januar hatte die Landesregierung Soforthilfen von bis zu zehn Millionen Euro für besonders vom Hochwasser betroffene Privathaushalte angekündigt. Damit sollten etwa Notlagen bei der Unterkunft oder der Wiederbeschaffung von Hausrat schnell und unbürokratisch überbrückt werden. Diese Summe ist den Angaben zufolge im Nachtragshaushalt enthalten.

Das Hochwasser hatte sich rund um den Jahreswechsel wochenlang über weite Teile Niedersachsens erstreckt. Zahlreiche Pegelstände lagen einige Tage über der höchsten Meldestufe und Hunderte Bewohnerinnen und Bewohner mussten zwischenzeitlich ihre Häuser verlassen.