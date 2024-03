Ein Radfahrer zieht sich am Montagabend in Bad Tabarz bei einem Unfall schwere Verletzungen zu. Laut Polizei fanden dort Forstarbeiten statt.

Bad Tabarz - Ein Radfahrer ist im Thüringer Wald mit seinem Fahrrad gegen ein für Forstarbeiten gespanntes Stahlseil gefahren und hat sich schwer verletzt. Der 35-Jährige wurde nach dem Unfall am Montagabend in einem Waldstück in Bad Tabarz (Landkreis Gotha) in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte, die zur Unfallursache ermittelt. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Radfahrer auf einem Rad- und Wanderweg unterwegs. Das Stahlseil war mit Flatterband versehen und über den Weg gespannt.