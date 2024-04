Rot-Rot-Grün will Promotionsrecht für Fachhochschulen

Erfurt - An Thüringer Fachhochschulen sollen nach dem Willen von Rot-Rot-Grün unter bestimmten Voraussetzungen Doktorarbeiten betreut werden können. Bisher müssten Fachhochschulen für Promotionen mit Universitäten kooperieren, sagte SPD-Vize-Fraktionschef Lutz Liebscher am Mittwoch bei der Landespressekonferenz in Erfurt. „Wir wollen das jetzt ändern und Fachhochschulen das Promotionsrecht gewähren.“ Allerdings solle das Promotionsrecht nicht pauschal, sondern auf Antrag für Bereiche mit viel Forschung vergeben werden. Ein entsprechender Gesetzentwurf steht auf der Tagesordnung für die kommende Plenarsitzung für eine erste Beratung.

Zunächst soll die Erlaubnis zur Betreuung von Doktorarbeiten befristet vergeben werden, auch eine dauerhafte Vergabe des Promotionsrechts für bestimmte Bereiche soll dann später möglich sein, so Liebscher.

Ob die Änderung des Hochschulgesetzes erfolgreich sein wird, ist unklar. Rot-Rot-Grün hat im Parlament keine eigene Mehrheit und ist auf das Verhalten der Opposition angewiesen.