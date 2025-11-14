Die Staatsanwaltschaft Cottbus ermittelt gegen den Landrat von Elbe-Elster, Christian Jaschinski. Was sagt er selbst dazu?

Cottbus - Gegen den Landrat des Landkreises Elbe-Elster wird wegen des Verdachts der Untreue ermittelt. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Cottbus auf Anfrage. Demnach werden die Vorwürfe gegen Christian Jaschinski (CDU) im Zusammenhang mit der geplanten Zusammenlegung der Krankenhäuser im Elbe-Elster-Kreis erhoben. Zunächst berichteten „Bild“ und „B.Z.“.

Er sei von den Vorwürfen „völlig überrascht“, teilte Jaschinski der dpa auf Anfrage mit. „Mir liegt aktuell keine Information über ein laufendes Ermittlungsverfahren gegen mich vor.“

Der Kreistag hatte im April für die Fortsetzung der Planung eines zentralen Krankenhaus-Neubaus gestimmt. Die Standorte des Elbe-Elster-Klinikums - Elsterwerda, Finsterwalde und Herzberg - sollen in einem neuen Zentralklinikum zusammengefasst werden. Parallel dazu soll eine Zukunftskonzeption für den Umbau der drei aktuellen Klinikstandorte zu ambulant-stationären Gesundheitszentren entwickelt werden.

Vertrauliche Personal- und Verwaltungsentscheidungen des Elbe-Elster-Klinikums (Finsterwalde) kommentiere er nicht, sagte der Landrat weiter. „Ich kann jedoch betonen, dass sämtliche Entscheidungen im Verantwortungsbereich des Landkreises und des Klinikums auf Grundlage der geltenden gesetzlichen Regelungen getroffen, die dafür vorgesehenen gesellschaftsrechtlichen Verfahren eingehalten und die jeweils zuständigen Gremien ordnungsgemäß informiert und eingebunden wurden.“

Eine vollständige Erklärung sei ihm wichtig. „Sollten Behörden künftig Fragen an mich oder das Klinikum richten oder sollte ein Verfahren eingeleitet werden, werde ich selbstverständlich vollumfänglich mit den zuständigen Stellen zusammenarbeiten“, sagte Jaschinski weiter.

Am 15. Februar 2026 gibt es die nächsten Landratswahlen im Kreis. Jaschinski steht zur Wahl.