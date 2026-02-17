Bill und Tom Kaulitz moderieren Ende des Jahres 2026 erstmals "Wetten, dass..?". In ihrem Podcast sprechen die "Tokio Hotel"-Musiker über ihre Erinnerungen an Halle. Vor allem Bill zeigt sich skeptisch beim Thema Schlafplatz.

Kaulitz-Brüder suchen Hotel in Halle: Ministerpräsident Schulze hat da ein paar Ideen

Im Podcast "Kaulitz Hills" sprechen Tom und Bill über ihren "Wetten, dass..?"-Auftritt und sorgen sich um einen Schlafplatz in Halle.

Halle (Saale). – Bill und Tom Kaulitz werden Ende des Jahres erstmals die Kultshow "Wetten, dass..?" in Halle moderieren. In ihrem Podcast "Kaulitz Hills" erzählten die Zwillinge jetzt offen über ihre Erinnerungen an Halle – und ihre Bedenken beim Thema Unterkunft.

Nun hat sich auch Sachsen-Anhalts neuer Ministerpräsident Sven Schulze (46) in dieser Debatte zu Wort gemeldet.

Ministerpräsident Sven Schulze sucht Unterkunft für "Tokio Hotel"-Stars

In einem lustig gemeinten Instagram-Video will Schulze nicht glauben, dass die Suche nach einer Unterkunft in Halle so schwierig sei.

Vorschläge für potenzielle Übernachtungsmöglichkeiten liefert er in dem Video gleich mit. "Ich habe einiges, was weit besser ist als jedes Luxushotel", erklärt er.

Doch wer nun dachte, es würden Hotels und Herbergen aufgelistet, der irrt. Im Hintergrund des Videos werden das Schloss Bernburg, das Schloss Allstedt und sogar der Bergzoo in Halle eingeblendet.

"Wir könnten euch eine Isomatte neben der Himmelsscheibe ausrollen. Die hat sogar 30 Sterne, nicht nur fünf! Oder auch im Planetarium oder bei Halloren. Da träumt ihr richtig süß", führt Schulze im Anschluss weiter aus, der sich sicher ist, dass eine Unterkunft für die kommenden "Wetten, dass ..?"-Moderatoren gefunden wird.

Bill und Tom Kaulitz: Erinnerungen an Halle und Sorge ums Hotel für "Wetten, dass..?"

Aber warum überhaupt die Sorge um eine Unterkunft in Halle? In der aktuellen Folge von "Kaulitz Hills" sprachen Bill und Tom Kaulitz über ihre Verbindung nach Sachsen-Anhalt und vor allem in die Saalestadt. Tom erinnerte sich dabei: "Wir waren ja früher als Kinder das letzte Mal in Halle."

Weniger nostalgisch klang Bill beim Thema Unterkunft. Er sagte: "Ich fände gut, wenn die das Hotel dann noch mal renovieren, das einzige, was es da gibt." Und ergänzte: "Weil das mit dem Schlafplatz, da bin ich noch ein bisschen skeptisch."

Witzelnd schob er hinterher: "Oder wir müssen bei jemandem privat schlafen." Bruder Tom konterte trocken: "Bill bringt ja immer eine Matratze mit, die Promi-Matratze."

Kaulitz-Zwillinge moderieren erstmals "Wetten, dass..?" in Halle

Nach dem Abschied von Thomas Gottschalk bekommt die Samstagabend-Show ein neues prominentes Duo. Bill und Tom Kaulitz übernehmen die Moderation der traditionsreichen ZDF-Sendung.

Die Brüder leben seit Jahren in Los Angeles und sind durch ihre eigene Netflix-Doku sowie den Podcast längst in der breiten Masse angekommen.