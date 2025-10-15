Gleich drei Handballer der Füchse Berlin sind beim nächsten Lehrgang der Nationalmannschaft dabei. Für einen Torhüter ist es eine Premiere.

Berlin - Torhüter Lasse Ludwig von den Füchsen Berlin steht erstmals im Aufgebot der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Der 23-Jährige ist neben Nils Lichtlein und Tim Freihöfer einer von drei Füchse-Profis, die Bundestrainer Alfred Gislason für den Lehrgang Ende des Monats nominierte. Ein Einsatz sei jedoch nicht geplant, wie der DHB mitteilte. Ludwig ist hinter Andreas Wolff und David Späth der dritte Torhüter.

Mit einem 18-köpfigen Aufgebot bereitet sich das deutsche Team ab dem 27. Oktober in Bayern auf die Europameisterschaft im Januar vor. Dazu zählen auch zwei Testspiele gegen Island am 30. Oktober in Nürnberg und am 2. November in München. „Das ist der erste und bereits der letzte Lehrgang vor dem Start der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Die beiden Spiele gegen Island werden für uns aufschlussreich“, sagte Gislason.

Das sind die EM-Gegner in der Vorrunde

Angeführt wird der DHB-Kader von Kapitän Johannes Golla sowie den Führungsspielern um Torhüter Wolff und Rückraumspieler Juri Knorr. Mit den Außen Lukas Mertens und Lukas Zerbe sowie Kreisläufer Jannik Kohlbacher kehren Spieler zurück, die im Frühjahr nicht im Kader standen. Zweiter Neuling im Aufgebot ist Abwehrspezialist Tom Kiesler vom VfL Gummersbach.

Die Europameisterschaft findet vom 15. Januar bis 1. Februar in Dänemark, Schweden und Norwegen statt. Deutschland bestreitet seine Spiele in Herning. Gegner in der Vorrunde sind Österreich, Serbien und Spanien.