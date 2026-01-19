Mit Böllern sprengen Unbekannte mehrere Briefkästen in Greiz. Auch eine Klingelanlage trägt Schaden davon.

Greiz - Unbekannte haben in Greiz mit Böllern eine Klingelanlage und mehrere Briefkästen beschädigt. Die Täter brachten die Feuerwerkskörper am Samstagabend gezielt so an, dass bei der Explosion Klingel und Briefkästen Schäden davontrugen, wie die Polizei Gera am Montag mitteilte.

Die Polizei schätzt den Schaden auf eine vierstellige Summe. Die Beamten suchen Zeugen und ermitteln wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und wegen Sachbeschädigung.