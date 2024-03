Berlin - Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin nutzt die anstehende Länderspielpause für ein Testspiel. Am Donnerstag misst sich die Mannschaft von Trainer Nenad Bjelica mit dem Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Die Partie im Stadion An der Alten Försterei wird um 12.00 Uhr angepfiffen, wie Union am Dienstag mitteilte. Eintrittskarten können Mitglieder online oder in den Zeughäusern erwerben, Parkplätze stehen am Donnerstag vor Ort nicht zur Verfügung.

Gegen die Magdeburger, die zuletzt eine 0:7-Niederlage in Karlsruhe kassierten, fehlen insgesamt sieben Spieler. Brenden Aaronson (USA), Aïssa Laïdouni (Tunesien), Diogo Leite (Portugal), András Schäfer (Ungarn), Josip Juranović (Kroatien) und Frederik Rönnow (Dänemark) sind für ihre Nationalmannschaften nominiert, Janik Haberer muss verletzungsbedingt weiter passen.