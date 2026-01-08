Schneeverwehungen, glatte Straßen und blockierte Wege: Der DWD warnt für Teile Niedersachsens vor gefährlichen Wetterlagen. Was Autofahrer und Anwohner jetzt beachten sollten.

Wilhelmshaven - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für nördliche Teile Niedersachsens für Freitag vor unwetterartigen Schneeverwehungen. „Es treten bei den vorherrschenden Windverhältnissen aufgrund der Neuschneemenge starke Schneeverwehungen auf“, teilten die Meteorologen mit. Es werde verbreitet glatt. Es bestehe Gefahr für Leib und Leben durch eine stark erhöhte Schneedecke bis hin zu blockierten Verkehrswegen, hieß es.

Entsprechende Unwetterwarnungen (Warnstufe 3 von 4) gelten demnach (Stand Donnerstagmittag) von Freitag (4.00 Uhr beziehungsweise 7.00 Uhr) bis Samstagfrüh für Teile oder gesamte Landkreise, wie aus der Warnkarte des Deutschen Wetterdienstes hervorgeht. Betroffen sind demnach:

Landkreis Aurich

Landkreis Wittmund

Landkreis Friesland

Stadt Wilhelmshaven

Landkreis Wesermarsch

Landkreis Cuxhaven

Landkreis Osterholz

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Landkreis Harburg

Landkreis Stade

Landkreis Lüneburg

Landkreis Uelzen

Stadt Bremerhaven

Wo solche Unwetterwarnungen gelten, empfiehlt der Wetterdienst Aufenthalte im Freien und Fahrten zu vermeiden. Wer etwa mit dem Auto unterwegs ist, sollte sich auf gesperrte Straßen einstellen, möglichst volltanken sowie Decken und warme Getränke mitführen, hieß es.