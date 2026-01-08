Winter in Norddeutschland Unwetterwarnungen gelten für mehrere Landkreise und Städte
Schneeverwehungen, glatte Straßen und blockierte Wege: Der DWD warnt für Teile Niedersachsens vor gefährlichen Wetterlagen. Was Autofahrer und Anwohner jetzt beachten sollten.
Wilhelmshaven - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für nördliche Teile Niedersachsens für Freitag vor unwetterartigen Schneeverwehungen. „Es treten bei den vorherrschenden Windverhältnissen aufgrund der Neuschneemenge starke Schneeverwehungen auf“, teilten die Meteorologen mit. Es werde verbreitet glatt. Es bestehe Gefahr für Leib und Leben durch eine stark erhöhte Schneedecke bis hin zu blockierten Verkehrswegen, hieß es.
Entsprechende Unwetterwarnungen (Warnstufe 3 von 4) gelten demnach (Stand Donnerstagmittag) von Freitag (4.00 Uhr beziehungsweise 7.00 Uhr) bis Samstagfrüh für Teile oder gesamte Landkreise, wie aus der Warnkarte des Deutschen Wetterdienstes hervorgeht. Betroffen sind demnach:
- Landkreis Aurich
- Landkreis Wittmund
- Landkreis Friesland
- Stadt Wilhelmshaven
- Landkreis Wesermarsch
- Landkreis Cuxhaven
- Landkreis Osterholz
- Landkreis Rotenburg (Wümme)
- Landkreis Harburg
- Landkreis Stade
- Landkreis Lüneburg
- Landkreis Uelzen
- Stadt Bremerhaven
Wo solche Unwetterwarnungen gelten, empfiehlt der Wetterdienst Aufenthalte im Freien und Fahrten zu vermeiden. Wer etwa mit dem Auto unterwegs ist, sollte sich auf gesperrte Straßen einstellen, möglichst volltanken sowie Decken und warme Getränke mitführen, hieß es.