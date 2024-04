Wittichenau/Görlitz - In einem Wald bei Wittichenau im Landkreis Bautzen in der Oberlausitz hat es in der Nacht gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Görlitz am Mittwoch mitteilte.

Das Feuer war demnach aus noch nicht geklärter Ursache am Dienstagabend ausgebrochen und hatte eine Fläche von etwa 600 Quadratmetern erfasst. Der Schaden wurde von der Polizei auf etwa 3000 Euro geschätzt.