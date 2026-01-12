weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  Wetter: Weser und Jade uneingeschränkt befahrbar

Glatte Straßen nach Wetterumschwung: DWD warnt vor Blitzeis-Gefahr in ganz Sachsen-Anhalt
Glatte Straßen nach Wetterumschwung: DWD warnt vor Blitzeis-Gefahr in ganz Sachsen-Anhalt

Wetter Weser und Jade uneingeschränkt befahrbar

Trotz der Kälte sind Weser und Jade offen für die Schifffahrt. Welche Vorsorgemaßnahmen getroffen wurden, falls das Eis doch noch stärker werden sollte.

Von dpa 12.01.2026, 13:46
Die kleinen Eismengen auf Jade und Weser sind für die Schifffahrt bisher kein Problem. (Archivbild)
Die kleinen Eismengen auf Jade und Weser sind für die Schifffahrt bisher kein Problem. (Archivbild) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Bremen - Trotz der Wetterlage sind Außen- und Unterweser sowie die Jade für die Schifffahrt uneingeschränkt befahrbar. Die kleinen Eismengen auf den Gewässern stellten für die Schifffahrt keine Hindernisse dar, sagte eine Sprecherin des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) Weser-Jade-Nordsee. Sollten sich größere Eisschichten bilden, stünden Eisbrecher bereit. Vorsorglich seien in der Jade- und in der Wesermündung die Seetonnen gegen robustere Seezeichen ausgetauscht worden, die Eis besser standhalten könnten. Dies sei allerdings eine reine Vorsorgemaßnahme gewesen.