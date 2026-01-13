Im Thüringer Wald können Langläufer, Rodler und Wanderer weiterhin aktiv sein. Nach Regen besteht jedoch die Gefahr von Vereisung. Es kann zu Einschränkungen kommen.

Suhl - Im Thüringer Wald können Wintersportler weiterhin wandern, rodeln und die Langlaufskier anschnallen. Derzeit gibt es nach Angaben des Regionalverbunds Thüringer Wald knapp 450 Kilometer präparierte Langlaufstrecken. Dazu seien neun Rodelhänge präpariert.

Die aktuelle Schneehöhe gab der Verbund mit bis zu 42 Zentimetern an. Durch Regen könne es heute jedoch zu Vereisungen kommen, sodass Einschränkungen möglich seien.