Acht Monate Haft auf Bewährung für früheren CDU-Landtagsabgeordneten aus Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Nach jahrelangen Gerichtsverhandlungen ist der frühere CDU-Landtagsabgeordnete Arnd Czapek (2011 bis 2016) wegen Betrugs zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Ihm wurde zur Last gelegt, 2013 von der Landes-Investitionsbank zu Unrecht Fluthilfe-Gelder in Höhe von rund 65 000 Euro für ein marodes, später dann überflutetes Haus an der Weißen Elster in Zeitz erhalten zu haben.

