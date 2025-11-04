Sachsen-Anhalts AfD schließt nach der Landtagswahl am 6. September 2026 eine Kooperation mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) nicht grundsätzlich aus.

Ulrich Siegmund ist Spitzenkandidat der AfD Sachsen-Anhalt für die Landtagswahl am 6. September 2026.

Magdeburg - „Unser erklärtes Ziel ist eine stabile Alleinregierung“, teilte Spitzenkandidat Ulrich Siegmund am Dienstag auf Volksstimme-Anfrage mit. „Dennoch gibt es für uns keine Brandmauern. Wir sind bereit, mit jeder Kraft zu kooperieren, die – wie wir – unser Land voranbringen will.“