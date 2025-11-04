Sieben Geldautomaten explodierten in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt – drei mehr als im ganzen Vorjahr. Der Bundestag soll heute über eine Gesetzesverschärfung gegen solche Täter entscheiden.

Kampf gegen Geldautomatensprenger - Schon sieben Explosionen dieses Jahr in Bankfilialen

Nach einer Geldautomatensprengung zeigt sich meist ein Bild der Verwüstung.

Magdeburg. - Eine Häufung von Automatensprengungen beschäftigt zurzeit die Polizei im mittleren und nördlichen Sachsen-Anhalt. So hat erst am 21. Oktober in Ilsenburg (Harz) eine Detonation einen Leichtbau-Pavillon gegen 4.40 Uhr weitgehend zerstört. Scheiben und die Tür blieben auf der Grünfläche liegen. Die Täter sprengten sich den Weg zu den Geldkassetten des Automaten frei. Sie erbeuten eine untere sechsstellige Summe.