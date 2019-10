Ein Magdeburger traf in Halle auf den Amokläufer. Er überlebte wohl nur, weil dessen Gewehr nicht funktionierte.

Halle l Dem Mann mit dem weißen Lieferwagen dürfte erst nach seiner unheimlichen Begegnung allmählich klar geworden sein, wie knapp er dem Tod gerade entkommen war. Am Mittwochmittag trifft der Fahrer eines Magdeburger Kurierdienstes in Halle zufällig auf den Attentäter Stephan B.

Der Kurierfahrer hält am Mittag neben der Halleschen Synagoge, weil er den leblosen Körper einer Frau sieht. Er steigt aus, will helfen. Scheint zu erkennen, hier stimmt etwas nicht, als Stephan B. ihm in Kampfmontur aus einem Hauseingang entgegenkommt: „Was soll das“, ruft der Fahrer dem Vermummten zu. Der zurück: „Wie bitte“, dann lädt er ohne Vorwarnung durch – und drückt ab. Einmal. Zweimal. Im Video, das B. mit einer Helmkamera aufzeichnet – die Aufnahme liegt der Volksstimme vor – ist zu sehen, wie er auf den Mann anlegt. Das Klicken des Abzugs ist zu hören. Nach dem ersten Schussversuch, scheint der Magdeburger allmählich zu erkennen, dass er flüchten sollte, zögert aber. Auch beim zweiten Versuch hätte B. den Mann so leicht treffen können. Sein großes Glück: Es löst sich keine Patrone. Der Fahrer fährt schließlich davon, der Täter wendet sich ab. Nur Sekunden später wird seine Waffe funktionieren. Mit einer Schrotflinte feuert B. auf die Tür zur Synagoge.

Die leblose Passantin neben seinem Wagen hatte er zuvor hinterrücks erschossen. Sie hatte sich über die Explosion eines Sprengsatzes beschwert. Nach der ersten Salve beschimpft der Täter sie als „Schwein“, feuert nochmals mehrfach auf sein Opfer. Wie später bekannt wird, war die 40-Jährige Jana L. häufiger Gast von Konzerten in MDR-Studios. Den Mitarbeitern ist sie persönlich bekannt. „Die Nachricht hat mich sehr getroffen“, sagt MDR-Mitarbeiterin Gaby Conrad gestern der Volksstimme. In einem Döner-Imbiss wird B. später noch einen weiteren Mann umbringen – den 20-jährigenKevin S. Auch er ist einfach zufällig am falschen Ort. Reue zeigt B. in keiner Sekunde. Er entschuldigt sich bei vermeintlichen Zuschauern im Internet lediglich, dass er beim Töten nicht effektiver ist.